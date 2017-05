Regionalsport See Ost 100 Tore und zweite Meisterschaft in Folge für VfL Brochenzell II

Der VfL Brochenzell II verliert zwar zu Hause gegen Eriskirch II mit 2:3, feiert aber dennoch den unangefochtenen Titel in der Fußball-Kreisliga B, Staffel 5.

Fußball-Kreisliga B, Staffel 5: VfL Brochenzell II – TSV Eriskirch II 2:3 (0:2). – (mj) Trotz dieser Niederlage hatte die stark ersatzgeschwächte zweite Mannschaft an jenem heißen Nachmittag genügend Gründe, kräftig zu feiern. Zum einen war es vor einer Woche fix gemachte Meisterschaft mit der Wimpelübergabe durch die Staffelleiterin Anja Meissner, zum anderen war der Treffer zum 2:3 das 100. Tor in dieser Saison.

Die Gäste spielten von Beginn an mit viel Druck und kamen nach elf Minuten durch Ngene Ugochukwu zum frühen Führungstor. Nur eine Minute später hatte der VfL die Chance zum Ausgleich durch einen indirekten Freistoß aus gut zwölf Metern. Diese und viele weitere, teils klarste Einschussmöglichkeiten wurden aber reihenweise versemmelt. So kam es, wie es kommen musste: Eriskirch erzielte das 2:0 durch Kilian Uhr. Nach dem Seitenwechsel erhöhte der VfL den Druck, das Tor allerdings machte Marc Mirandel für den TSV Eriskirch. Dann, nur 60 Sekunden später erzielte Sandro Pletz via Innenpfosten das 1:3. Hoffnung keimte nochmals auf, als Marten Salow in der 66. Minute auf äußerst kuriose Weise den 2:3-Anschlusstreffer erzielte. Allerdings machten die tapfer verteidigenden Gäste alle Bemühungen des VfL zunichte. Trotz dieser knappen Niederlage ist aber die hochverdiente Meisterschaft gebührend gefeiert worden.