0,75 Punkte fehlen der KT Oberschwaben zum ersten Sieg

Turner der KT Oberschwaben unterliegen Verbandsligaabsteiger Mössingen. Der Aufsteiger ist aber zufrieden mit seinem ersten Heimauftritt der Saison.

Turn-Landesliga: KT Oberschwaben – SpVggMössingen 287,1:287,85. – Bei der Heimpremiere hat sich die KTV Oberschwaben einen spannenden und dramatischen Schlagabtausch mit Mössingen geliefert und den ersten Sieg in der Landesliga hauchdünn verpasst.

Die Oberschwabenauswahl mit Turnern der TSG Ailingen, aus Wetzisreute und Kressbronn hatte sich im Vorfeld als Aufsteiger Chancen gegen den Verbandsligaabsteiger ausgerechnet. Vor allem deshalb, weil Pascal Bühler wieder im Aufgebot stand und erstmals in der neuen Sporthalle in Ailingen geturnt wurde. Allerdings gingen nicht alle Turner einhundertprozentig fit an die Geräte, sodass die Erwartungen vor dem Wettkampfbeginn etwas gedämpft waren.

Am Boden gelang gleich ein guter Auftakt. Trotz Fußverletzung erkämpfte sich Antonio Ioco 12,9 Punkte. Auch die anderen Oberschwaben zeigten gekonnte Übungen. Somit fuhr die KTV ihre ersten Gerätepunkte in der Landesliga ein. Am Pauschenpferd gab es zwar ein paar Wackler bei den Abgängen. Da die Gäste auch nicht perfekt waren, setzte sich die Heimmannschaft erneut durch und führte mit 1,9 Punkten.

An den Ringen bekamen Tobias Kammel und Julian Rudert trotz sehr guter Ausführung unerklärlich hohe Abzüge vom Kampfgericht. Die konnten Luca Dilger und Ivan Sommer mit sehr starken Übungen nicht kompensieren. Somit setzte sich Mössingen erst mal mit 0,7 Punkten an die Spitze. Durch einen verpatzten Sprung Felix Hänsel ließ die KT zwar einige Punkte liegen, Mössingen musste aber zwei Stürze verkraften. Ivan Sommer riskierte dann einen Tsukahara mit ganzer Schraube, wurde mit der Tageshöchstwertung von 14,1 Punkten belohnt und das brachte vier Punkte Vorsprung am Sprung.

Am Barren drehte sich das Blatt wieder. Moritz Blank und Tobias Kammel zeigten starke Übungen, die anderen mussten jeweils einen Patzer beim Abgang hinnehmen. Die Gäste spielten ihre Routine aus und verkürzten den Rückstand auf 0,9 Punkte. Showdown am Reck: Ivan Sommer legte mit der stärksten Übung vor und setzte den Gegner unter Druck. Auch der erst 12-jährige Alessio Röhr behielt bei seiner Kür die Nerven. Zwar mussten sich die Mössinger auch durch ihre Übungen kämpfen, da sich die anderen Oberschwaben aber einige grobe Fehler leisteten, ging der Wettkampf doch noch äußerst knapp verloren.

Trotzdem wurde die Oberschwabenauswahl für ihre starke Leistung von den Fans kräftig gefeiert. „Ein starker Auftritt, eine gelungene Heimpremiere und tolle Werbung für unser Turnteam. Leider hat uns am Ende das Glück des Tüchtigen gefehlt“, zieht Trainer Thomas Traub dennoch ein positives Fazit im Hinblick auf den angestrebten Klassenerhalt.