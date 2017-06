Titelverteidiger Bayern München startet gegen Bayer Leverkusen in die 55. Saison der Fußball-Bundesliga. Das Eröffnungsspiel wird am 18. August (20.30 Uhr) in der Allianz Arena ausgetragen.

Der FC Bayern München startet das Rennen um neue Rekorde und den sechsten Meistertitel nacheinander in der 55. Saison der Fußball-Bundesliga gegen Bayer Leverkusen.

Das Eröffnungsspiel wird am 18. August (20.30 Uhr) in der Allianz Arena ausgetragen. Das geht aus dem von der Deutschen Fußball Liga veröffentlichten Spielplan hervor. Eine Woche vor dem Ligastart findet die erste Runde im DFB-Pokal (11. bis 16. August) statt.

Live-Video verpasst? Macht nichts, hier kannst Du es nochmal sehen! Der Spielplan zum Download: https://t.co/o5DkIuyswN https://t.co/3YjqHSukTG — BUNDESLIGA (@bundesliga_de) 29. Juni 2017

«Das wird eine tolle Party. Aber wir fahren sicher nicht nur dahin, um Teil der Eröffnungsfeierlichkeiten zu sein», sagte Bayer-Geschäftsführer Michael Schade mit Blick auf die Reise nach München. «Irgendwann muss man ja gegen die Bayern spielen.»

Die ganz großen Herausforderungen in der Hinrunde warten auf den Rekordmeister von der Isar am 10. und 11. Spieltag: Erst kommt es zu Hause zum Gipfeltreffen mit Vizemeister RB Leipzig, eine Woche später müssen die Bayern in Dortmund antreten. Topspiel des 1. Spieltages ist das rheinische Derby Borussia Mönchengladbach gegen den 1. FC Köln. «Die Spiele gegen Köln haben immer eine Brisanz. Umso mehr freuen wir uns nun auf den Bundesliga-Auftakt in sieben Wochen», sagte Gladbachs Sportdirektor Max Eberl.

Für die Liga-Senkrechtstarter aus Leipzig beginnt die zweite Spielzeit im Oberhaus mit einem Gastspiel beim FC Schalke 04, bei dem Domenico Tedesco seine Premiere als Chefcoach feiern wird. «Mit dem Auswärtsspiel auf Schalke haben wir gleich zu Beginn eine sehr interessante Aufgabe, die uns direkt alles abverlangen wird», sagte RB-Coach Ralph Hasenhüttl. «Wir freuen uns auf den Auftakt und wollen natürlich erfolgreich in die neue Spielzeit starten.»

Drei weitere Erstligisten wagen ebenfalls ein Neubeginn mit neuen Trainern. Bei Pokalsieger Borussia Dortmund beginnt der Niederländer Peter Bosz seinen Job in Liga eins beim Beinahe-Absteiger VfL Wolfsburg. Schon am 5. August wird er im Supercup gegen den FC Bayern erstmals im Fokus stehen.

Bayer Leverkusens neuer Cheftrainer Heiko Herrlich hat in München den wohl schwersten Einstand. Er wird eher daran gemessen, wie sich die in der vergangenen Saison oft desolate Werkself am 2. Spieltag gegen 1899 Hoffenheim präsentiert.

Beim FSV Mainz 05 debütiert der vom Nachwuchs- zum Chefcoach beförderte Sandro Schwarz mit einem Heimspiel gegen Aufsteiger Hannover 96. Auch Rückkehrer VfB Stuttgart startet zunächst auswärts bei Hertha BSC. «Wir empfinden eine riesige Vorfreude auf die Bundesliga. Hertha BSC auswärts ist gleich eine große Herausforderung», twitterte VfB-Sportvorstand Jan Schindelmeiser.

Verkürzte Winterpause

Wegen der WM 2018 in Russland wird es eine auf vier Wochen verkürzte Winterpause geben. Die Hinrunde geht am 17. Dezember zu Ende, noch bevor die Profis der 18 Clubs in die Weihnachtsferien gehen, müssen sie noch zur 3. Runde des DFB-Pokals antreten. Die Rückrunde startet am 12. Januar, das Saisonfinale ist am 12. Mai.

In der neuen Saison gibt es einige Änderungen bei den Anstoßzeiten und der Ausweitung der Spieltage auf den Montag. Aus Rücksicht auf die Teilnehmer an der Europa League werden jeweils fünf Partien am Sonntag (13.30 Uhr) und am Montag (20.30 Uhr) angepfiffen. Diese Spiele werden nach Bedarf und Abschneiden der Europacup-Starter festgelegt. Das Sonntag-Spätspiel (18.00 Uhr) ist um eine halbe Stunde nach hinten verschoben worden.

Die 2. Bundesliga startet mit der Partie VfL Bochum gegen den FC St. Pauli am 28. Juli in die Saison. Die Erstliga-Absteiger SV Darmstadt 98 (gegen SpVgg Fürth) und FC Ingolstadt (gegen Union Berlin) beginnen mit Heimspielen. «Zum Auftakt ein Heimspiel zu haben, freut uns wahnsinnig», verkündete 98-Chefcoach Torsten Frings via Twitter.