Die Stuttgarter gewinnen das Zweitliga-Spitzenspiel mit 3:1 gegen Berlin und haben nun drei Punkte Vorsprung auf Rang zwei. Die Tore erzielen Alexandru Maxim, Simon Terodde und Daniel Ginczek

Eigentlich wollen sie in Stuttgart das Flutlicht unter der Woche lieber zu anderen Anlässen anschalten. Zu Europapokalspielen zum Beispiel. Davon aber ist der VfB derzeit so weit entfernt wie McLaren-Honda von Siegen in der Formel 1. Da die 2. Fußball-Bundesliga aber Woche für Woche am Montagabend ein Topspiel vorsieht, wird das Flutlicht in der Stuttgarter Fußball-Arena trotzdem noch regelmäßig gebraucht. Der VfB ist ein Topteam des Unterhauses und dementsprechend oft montags im Einsatz. Seit gestern sind die Stuttgarter sogar alleiniger Tabellenführer. Durch den 3:1-Erfolg gegen Union Berlin hat die Mannschaft von Hannes Wolf drei Punkte Vorsprung auf die Konkurrenten. Die Tore für die Gastgeber erzielen Alexandru Maxim (29.), Simon Terodde (33) und Daniel Ginczek (68.). Für Berlin ist nur Sebastian Polter (57.) erfolgreich.Jens Keller, Berlins Trainer, hatte vor dem Spiel die Favoritenrolle geschickt dem VfB zugespielt. Stuttgart müsse aufsteigen, sein Team könne. Union spielt derzeit die beste Zweitliga-Saison der Vereinsgeschichte. Zum ersten Mal war gestern Abend ein Stadion bei einem Aufwärtsauftritt der Berliner ausverkauft. All das spricht für die Qualität der Eisernen und die daraus erwachsenen Ansprüche. Also sprach auch VfB-Trainer Wolf vor der Partie: „Wir wissen, dass wir das lösen können. Wir wissen aber auch, dass wir unsere beste Leistung brauchen.“Das Stuttgarter Spiel ist lange Zeit sehr ansehnlich. Alexandru Maxim, der erneut in der Startelf steht, spielt sich gleich in den Mittelpunkt. Mit zwei Schüssen verfehlt er das Tor zunächst nur knapp, in der 17. Minute bereitet er mit einem klugen Querpass die bis dahin beste VfB-Chance vor: Josip Brekalo aber scheitert aus wenigen Metern an Berlins Schlussmann Daniel Mesenhöler. In der Folge allerdings haben die Gäste drei gute Möglichkeiten, die beste Sebastian Polter aus wenigen Metern per Kopf, der Ball fliegt aber knapp am Tor vorbei (26.). In Führung aber gehen die Gastgeber. Maxim trifft per Freistoß (29.), unhaltbar ist der Schuss nicht. Maxim war zu Großteilen dieser Saison nicht Wolfs erste Wahl. Dennoch sagt er: „Wir gehen offen und respektvoll miteinander um, auch wenn wir nicht immer einer Meinung sind.“Einer Meinung waren sich gestern alle Beteiligten: Mit diesem Auftritt hat sich der VfB als Anwärter Nummer eins auf den Aufstieg hervorgetan. Berlin dagegen liegt als Vierter bereits sechs Punkte hinter Stuttgart. Vier Partien stehen noch aus, das sieht gut aus mit einer Rückkehr für den Absteiger. Union scheint dagegen auf der Zielgerade ein wenig die Puste auszugehen.Auch in Stuttgart ist ihnen zu großen Teilen das Spiel zu schnell. Der VfB kombiniert flüssig, vor allem von Maxim und Ebenezer Ofori gehen immer wieder gefährliche Angriffe aus. Wolf kann mit seiner Mannschaft zufrieden sein. Keller dagegen mit seiner nicht. In der Pause jedenfalls hat er es eilig. Kaum zehn Minuten sind vorbei, da stehen seine Spieler schon wieder auf dem Rasen. Sie müssen Geduld haben, der VfB kommt erst deutlich später zurück. Aber nicht mit weniger Elan als in Hälfte eins. Wenige Minuten sind erst gespielt, da versucht sich Christian Gentner mit einem Fernschuss. Er verfehlt das Ziel nur knapp. Der VfB fühlt sich zu sicher – und wird bestraft. Sebastian Polter trifft per Kopf nach einer eher harmlosen Flanke (57.), plötzlich wird es wieder spannend. Plötzlich verlieren die Gastgeber die Spielkontrolle. Berlin aber hilft mit, den Tabellenführer wieder in die Spur zu kriegen. Toni Leistner vertändelt den Ball vor dem eigenen Strafraum, der eingewechselte Daniel Ginczek nutzt das zum 3:1. Trainer Wolf ist so fasziniert von diesem Tor, dass er beim Jubel weit in den Platz hineinläuft. Er weiß, dieses Tor sorgt für Beruhigung.Es ist über weite Strecken eine bärenstarke Leistung der Stuttgarter. Das perfekte Bewerbungsschreiben für die erste Bundesliga.