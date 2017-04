Vöhrenbach Zwei neue Ehrenmitglieder bei Vöhrenbacher Turnern

Die Sportwoche des Turnvereins steigt vom 18. bis zum 21. April.

Vöhrenbach – Verdiente Mitglieder wurden bei der Hauptversammlung des Vöhrenbacher Turnvereins 1880 geehrt. Vorsitzender Hermann Dotter und seine Stellvertreterin Claudia Dotter überreichten Ehrennadeln und Urkunden.

Zu Ehrenmitgliedern wurden Monika King und Rolf Keller ernannt, beide gehören dem Verein seit 50 Jahren an. In dieser Zeit legte Rolf Keller 25 Mal die Leistungen für das Sportabzeichen ab. Für 35 Jahre Mitgliedschaft wurde Horst Blunck ausgezeichnet, der vier Jahre lang erster Vorsitzender war und bis heute Gerätewart ist. Außerdem sind seit 35 Jahren im Verein Birgit Iwan, Doris Jessat, Doris Kuner, Sylvia Heizmann und Maria Willmann. Für 25 Jahre TV-Mitgliedschaft wurden Sabine Heizmann und Kerstin Schätzle ausgezeichnet. Seit 15 Jahren dabei sind Daniela Amann, Hildegard Bornhauser, Berta Domhardt, Ulrika Leonhardt, Ilona Lesar, Renate Wehrle und Andrea Weißer.

Auf die Sportwoche im Rahmen der Gymwelt-Aktivitäten wies Vorsitzender Hermann Dotter hin. Sie findet vom18. bis 21. April statt und wendet sich nicht nur an Mitglieder, sondern an alle Interessenten. Jeden Tag ab 14.20 Uhr finden in der Sporthalle eine Stunde lang Angebote für Senioren statt. Die drei- bis fünfjährigen Kinder können am Dienstag ab 15.30 Uhr spielen, toben und turnen. Für die etwas älteren sind Hinführung zu Flic-Flac, Überschläge und Salto gedacht. Von Ganzkörperkräftigung bis zur Entspannung für den Alltag reicht das Angebot für die Erwachsenen. Die Turn- und Sportstunden finden in der Sporthalle statt. Nur zum Nordic Walking treffen sich am Mittwoch, 19. April, um 18.30 Uhr die Teilnehmer am Bauhof. Anmeldungen sind nicht erforderlich, wer teilnehmen oder mal schnuppern möchte, geht einfach hin.