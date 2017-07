Vöhrenbach/Pfaffenweiler Zwei Frauen bei Autounfall verletzt  eine ist schwanger

Zwei leicht verletzte Autofahrerinnen und 17.500 Euro Schaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalles bei Vöhrenbach.

Eine 25-jährige Lenkerin eines Opel Corsa war am Mittwoch, gegen 7.30 Uhr auf der Kreisstraße 5734 von Pfaffenweiler kommend in Richtung Herzogenweiler unterwegs. Auf gerader Strecke überholte die Frau laut Pressemitteilung der Polizei ein vorausfahrendes Auto. Demnach übersah sie dabei den entgegenkommenden Mitsubishi einer 30-jährigen Frau. In der Folge kam es zu einem Frontalzusammenstoß der beiden Autos. Die 25-jährige Opel-Fahrerin wurde vom Rettungsdienst ins Klinikum gebracht. Die schwangere, 30-jährige Mitsubishi-Lenkerin wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Uni-Klinik geflogen.