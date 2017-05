Villingen-Schwenningen Wo die unbekannten Schätze der Doppelstadt lagern

Städtische Museen öffnen ihr Depot am Museumstag. Sammelsurium von Raritäten und Kuriositäten sind in einer Gewerbehalle in Villingen eingelagert.

Einen seltenen Blick hinter die Kulissen bekamen rund 20 Neugierige beim bundesweiten Tag des Museums am vergangenen Sonntag in Villingen. Restauratorin Ina Sahl führte durch ein ansonsten nicht öffentlich zugängliches Museumsdepot im Gewerbepark der Villinger Alu-Gießerei in der Goldenbühlstraße.

"Das sind die Dinge, die man normalerweise nicht zu sehen bekommt", sagte Ina Sahl. In den Museen sei nur ein kleiner Teil des Kulturguts der Doppelstadt zu sehen. Der Rest sei in verschiedenen Depots untergebracht.

Für die Besucher gab es einen Querschnitt durch die Geschichte der Stadt. Maschinen und Elektroartikeln, Haushaltsartikeln, Ziegeln und anderen Teilen von Bauwerken, im Depot ist eine bunte Mischung untergebracht. Denn die Sammlung gehe in keine spezielle Richtung, erklärte die Restauratorin. Alles, was einen Bezug mit der Stadt Villingen-Schwenningen hat, kann von Interesse sein und im Depot gelagert werden. "Wir sind ein Gemischtwarenladen."

Unter diesem Sammelsurium lassen sich aber auch Besonderheiten finden. So zum Beispiel seltene Prototypen der Firma Saba. Eines dieser Kostbarkeiten ist eine Musiktafel. Berührte man mit einem Stab die auf der Tafel abgebildete Note, wurde sie vom Gerät abgespielt, erklärte Ina Sahl. Ein weiterer Prototyp von Saba: Ein Autoradio, das sich allerdings zur Zeit seiner Entwicklung nicht habe durchsetzen können. Ein besonderes Schmuckstück ist auch ein Farbfernseher der "Gold-Edition", also das 1000. Gerät, das die Firma Saba hergestellt hatte.

Die Sammlung zeugt aber nicht nur vom Ideenreichtum der Firma Saba. Auch andere ansässige Betriebe waren mitunter der Zeit voraus, wie bei der Führung ersichtlich wurde. Denn ein weiterer Prototyp im Besitz der Stadt ist ein Elektro-Fahrrad der Firma Binder. Mit diesem sei die Frau des Firmenchefs durch die Stadt gefahren, erzählte Ina Sahl.

Zu sehen waren allerdings nicht nur Elektroartikel. Auch architektonische Exponate, darunter Grenzsteine, Wasserspeier und eine Vielzahl von Ziegeln gehören zum kulturellen Gut der Stadt und konnten am Tag des Museums bewundert werden.

Auch einige kuriose Stücke gab es zu sehen. So öffnete Ina Sahl die Tür zum "Raum der Partnerstadtgeschenke". Gelagert wird hier beispielsweise eine Schiffsglocke, die Oberbürgermaster Gerhard Gebauer als Andenken an das Patenschiff der Stadt, den Tender Neckar, überreicht wurde. Anlässlich der Landesgartenschau erhielt die Doppelstadt von Bad Rappenau eine Pappmachefigur, die ein badendes Pferd darstellt. Dabei handelte es sich um das Maskottchen der vorherigen Landesgartenschau, die in Bad Rappenau stattgefunden habe, erklärte Ina Sahl.

Sehr zur Unterhaltung einiger Besucher hatte die Restauratorin zum Abschluss auch noch eine Anekdote auf Lager, die zeigt, dass der Konkurrenzgedanke zwischen Villingen und Schwenningen selbst vor den Schenkungen an die Stadt nicht Halt macht. So gebe es Schenkungsverträge, in denen von den Gebern festgelegt worden seien, dass das Objekt die jeweilige Grenze nicht überschreiten darf.