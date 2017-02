Vöhrenbach Wieder Aufschwung im Vöhrenbacher Tourismus

Privatzimmer sind bei Urlaubern immer weniger gefragt, Urlaube in Gaststätten und auf Bauernhöfe kommen dagegen sehr gut an.

Vöhrenbach – Der Tourismusbericht 2014/2015 war Thema im Gemeinderat Vöhrenbach. 2014 gab es nur knapp 18 000 Übernachtungen, 2015 über 20 000. Das sei beachtlich, so Bürgermeister Robert Strumberger. Man sei auf dem richtigen Weg. Zwar verzeichnete der Ort im Jahr 2000 fast 22 000 Übernachtungen. Damals gab es aber laut Regina Saier-Grieshaber, Leiterin der Hauptverwaltung, wesentlich mehr Betten. Für Vöhrenbacher Verhältnisse seien die Zahlen gut bis sehr gut.

Laut Strumberger gab es im Jahr 2000 noch 444 Betten, 2015 nur noch 314. Daran sehe man, dass „diejenigen, die noch Tourismus machen, die entsprechenden Zahlen bringen“, insbesondere Gaststätten mit etwa 9200 Übernachtungen. Auch Ferien auf dem Bauernhof kämen sehr gut an.

Das Thema habe sich von den Privatzimmern weg verschoben. Die Linachtalsperre war laut Bericht ein Besuchermagnet, mit 29 Führungen und 435 Teilnehmern in 2014 sowie 22 Führungen und 416 Teilnehmern in 2015. Durch die flexiblen Einsätze der Mitglieder des Fördervereins war es möglich, das Baudenkmal und seine wechselvolle Geschichte einem breiten Publikum näherzubringen.

In Kooperation mit dem Sportverein Furtwangen und dem Skiclub Vöhrenbach war der Stauseelauf 2014 mit 180 Läufern eine überaus erfolgreiche Veranstaltung. 163 Läufer waren 2015 am Start. Jeweils im Dezember der beiden Jahre gab es Fahrten zu Weihnachtsmärkten in Straßburg, Stuttgart und Esslingen.

Nach und nach positiv läuft die Frequentierung des Wohnmobilstellplatzes. Die Badesaison im Freibad war 2014 witterungsbedingt nicht so erfolgreich, 2015 hervorragend. Vorbildlich war der Kioskbetrieb durch den Förderverein. Erfolgreich war die Zusammenarbeit mit dem Verein „Hilfe nach Tschernobyl“. Weitere Punkte waren 2014 und 2015 unter anderem Kräuterwanderungen, Naturerkundungen, Uhren basteln im Uhrenmuseum Furtwangen, Führungen in Uhrmacherhäusle und Haus der Heimatgilde oder Besuche bei DRK und Feuerwehr.

Der Wintermarkt feierte 2014 sein Zehnjähriges. 2015 machte das Organisationsteam eine kreative Pause, um 2016 mit der Heimatgilde Frohsinn das Herbstfest mit Kilwimarkt zu präsentieren. Im Juli 2015 fand das Fest zur 40-jährigen Städtepartnerschaft mit Morteau statt. Von dort kamen 120 Gäste. Ein sehr emotionaler Akt war die Verleihung der Ehrenbürgerwürde Vöhrenbachs an die langjährigen Motoren der Partnerschaft, Jacqueline und André Hoffmann.

Peter Hummel sprach von einem sehr guten Erfolg der Tourismuszahlen, hatte aber auch Kritik vorzubringen. Die Gemeinde solle klar zum Ausdruck bringen, was sie mit der Kurtaxe mache. Er schlug einen Pool beispielsweise für Beschilderung oder Bänke vor. Die Verwendung der Kurtaxe für Prospekte und anderes sah Strumberger als Wirtschaftsförderung für örtliche Betriebe. Hummel kritisierte, dass die heimatgeschichtlichen Wanderungen nicht im Rückblick aufgeführt werden. Das war laut Saier-Grieshaber aber sicher keine Absicht.

Susanne Dorer bedauerte, dass es kein Souvenir mit einem Bild der Linachtalsperre gibt. Die sei für Vöhrenbach ein erheblicher Kostenfaktor und ein Publikumsmagnet. „Eine super Idee“, fand Strumberger. Es sei wichtig und richtig, dass man sich da bewege.

Er sei über den Begriff „Deutsche Uhrenstraße“ gestolpert, so Rüdiger Hirt. „Die ist uns praktisch in die Hände gefallen. Wir liegen dran und machen wenig, um das touristische Highlight zu vermarkten.“ Hirt verwies auf ein anstehendes Jubiläum. Man könne nachfragen ob interkommunal etwas gemacht werde, so Strumberger. Hauptpunkt sei dabei das Deutsche Uhrenmuseum in Furtwangen. Das sei ein Schatz in der Region.

Albert Schwörer erkundigte sich nach Möglichkeiten, die Zeit des Bergbaus in Vöhrenbach touristisch zu nutzen. Bei den Stolleneingängen handelt es sich laut Strum­berger meist um private Zugänge in Häusern. Auch gehe Sicherheit vor, man brauche entsprechende Führer und die Zustimmung der Bergbaubehörde. Das sei „nicht ohne“.