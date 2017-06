Vöhrenbach Wettkampfeinsatz mit Bronze belohnt

15 Männer aus Vöhrenbach, Langenbach und Urach erringen das begehrte Feuerwehr-Abzeichen in Bad Dürrheim.

Vöhrenbach – Stolz ist der Vöhrenbacher Feuerwehr-Kommandant Ralf Heizmann auf seine Mannschaft: 15 Mitglieder haben am Wochenende in Bad Dürrheim bei den Wettkämpfen das Leistungsabzeichen in Bronze errungen.

Großen Wert legt Ralf Heizmann dabei auf die Tatsache, dass die beiden Wettkampf-Gruppen aus Mitgliedern aller Abteilungen bestanden, was bisher eher unüblich war. Dies unterstreicht nach seinen Worten das gute Miteinander der Abteilungen, die gemeinsam als eine Einheit die Vöhrenbacher Feuerwehr bilden.

Am Wochenende feierte Bad Dürrheim das 150-jährige Bestehen seiner Feuerwehr. Regelmäßig finden im Rahmen solcher Feuerwehr-Feste entsprechende Wettkämpfe statt. Bereits seit März haben die beiden Gruppenführer Alexander Schneider (Vöhrenbach) und Wilfried Kreuz (Langenbach), unterstützt durch Daniel Weißer (Vöhrenbach) und Christian Heim (Urach) die beiden Gruppen intensiv vorbereitet. Bei diesem Wettkampf konnten die Feuerwehrleute ihr Können unter Beweis stellen.

Eine ganze Garde von Schiedsrichtern beobachtete dabei den Wettkampf. Beim Leistungsabzeichen Bronze galt es, einen Löscheinsatz vorzubereiten, von der Wasserentnahme bis zum eigentlichen Brandangriff. Gleichzeitig musste über die Leiter aus dem Obergeschoss ein Mensch gerettet werden. Dabei achteten die Schiedsrichter nicht zuletzt darauf, dass die verschiedenen aktuellen Vorschriften und Richtlinien exakt eingehalten werden.

Die Vöhrenbacher Feuerwehr will die Wettkampf-Teilnahme in nächster Zeit noch intensivieren. Geplant ist, dass sich die Teilnehmer an diesem Bronze-Wettkampf im kommenden Jahr der Herausforderung für das Leistungsabzeichen in Silber stellen. Gleichzeitig sollen weitere junge Feuerwehrleute animiert werden, sich dem Leistungsabzeichen zu stellen.

Das Leistungsabzeichen in Bronze haben errungen von der Abteilung Vöhrenbach: Alexander Schneider, Christian Murzko, Jonas Borchert, Yannick Ketterer, Manuel Kleiser, Mario Farrarese, Andreas Weißer und Raimondo Di Mino, aus Hammereisenbach: Albert Hegenauer, Patrick King, Lukas Winterhalder, David Willmann und Markus Hellenschmidt sowie aus Langenbach: Wilfried Kreuz und Manuel Kreuz.