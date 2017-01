Vöhrenbach Wehr kann sich auf Senioren verlassen

Vöhrenbacher Feuerwehrleute dürfen auch nach 65 in den Einsatz, der neue Gerätewagen soll bald kommen.

Auch mit über 65 Jahren aktiv an Einsätzen teilnehmen, das dürfen jetzt auch in Vöhrenbach Feuerwehrleute. Man setzt auf das neue Konzept „65plus“. Abteilungskommandant Oliver Schrenk eröffnete am Samstagabend in der „Waldrast“ die Hauptversammlung der Wehr. Neben dem Kommandanten der Gesamtwehr, Ralf Heizmann, konnte er auch Bürgermeister Robert Strumberger begrüßen, der die derzeit herrschende sehr gute Stimmung und die hervorragende Kameradschaft ebenso betonte, wie die Schlagkraft und den Altersdurchschnitt von gerade mal 34 Jahren. „Damit ist wohl die Zukunft der Feuerwehr zumindest für die nächsten Jahrzehnte in trockenen Tüchern“, freute er sich.

„Im Kommen“ sei das neue Fahrzeug GW-L2 (Gerätewagen Logistik) — und wie Kommandant Oliver Schrenk den Kollegen erklärte, sei das ein Riesen-Fahrzeug, das mit etwas Glück bereits im März in der Garage „Auf der Wehrte“ stehen könne. Ebenso habe der Gemeinderat zugestimmt, so der Bürgermeister, der Beschaffung eines Mannschaftstransportwagens für die Uracher Wehr. Damit sei der Ersatz für das 51 Jahre alte Fahrzeug „außer der Reihe“ gewährleistet. Später hätte es keine Zuschüsse mehr gegeben, erklärte Strumberger. Für das Kameradschaftsteam und dessen Aktivitäten berichtete Judith Schätzle. Von der Planung für den Rosenmontag bis hin zur Weihnachtsfeier lagen alle zusätzlichen Aktivitäten bei diesem Team. Schriftführer Christian Murzko zählte die 31 Einsätze auf – von denen wiederum einige Fehlalarme der Brandmeldeanlage des Heims Fischerhof betrafen. Der wohl spektakulärste Fall war diesmal eine Hilfeleistung in Gütenbach wegen des Hubschrauber-Absturzes, bei dem die Führungsgruppe C zum Einsatz kam und die Vöhrenbacher Wehr die Feuerwache Furtwangen besetzt hielt.

Unwetter würden häufiger, stellte der Kommandant fest, von deren Auswirkungen man im Bregtal zwar bisher nicht unmittelbar betroffen sei, dennoch könne das auch hier jederzeit geschehen, warnte der Kommandant. Kassierer Claus Dold konnte eine zufriedenstellende Kassenlage bescheinigen. „Würde man aber das Stadtfest und den Eigenanteil am Ausflug abziehen, hätten wir ein deutliches Minus erwirtschaftet“, räumte er ein.

Als landesweit eine der ersten Feuerwehren setzt die Abteilung Vöhrenbach auf das neue Konzept „65 plus“, bei dem auch Mitglieder, die ansonsten in der Altersmannschaft wären, am Einsatz teilnehmen dürfen. Harald Weisser ist der erste Vöhrenbacher Feuerwehrmann, der nach wie vor an Einsätzen teilnehmen dürfe, obwohl er die Altersgrenze 65 überschritten habe, so Gesamtkommandant Ralf Heizmann. Dabei dürfe er alles machen wie bisher und sei dabei auch versichert. Eine Ausnahme gebe es: Mit Blaulicht und Martinshorn dürfe er nicht mehr fahren. Obwohl die Satzung beinhalte, dass Mitglieder der Alterswehr bei Einsätzen unterstützend dabei sein dürften, müsse demnächst die Satzung angepasst werden, machte Heizmann deutlich. Neben den vielen Berichten gab es auch Ehrungen und Beförderungen: Matthias Fürderer wurde für 20 Jahre Zugehörigkeit geehrt, den Wappenteller für 30 Jahre erhielt der Gesamtkommandant. Sehr viele der Wehrmänner wurden vom stellvertretenden Kommandanten Fred Heinze für einen hundertprozentigen Probenbesuch ausgezeichnet.

Befördert wurden zum Feuerwehrmann Raimondo Di-Mino und Lukas Heinzelmann, zum Oberfeuerwehrmann Moritz Winker, Jonas Borchert sowie Jonas Blessing.