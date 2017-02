Vöhrenbach Waldtiere und Grippe-Patienten beim Vöhrenbacher Kinderumzug

Buntes Narrentreiben beim Kinderumzug, das Prinzenpaar regiert jetzt im Rathaus.

Bei herrlichem Sonnenschein setzte sich der Kinderumzug am Schmutzigen Donnerstag von der Schule in Richtung Städtle in Bewegung. Allen voran die Sublodere-Hans-Gruppe mit ihrem Narrensamen und die Stadtkapelle unter der Leitung von Bernd Brugger. Hoch oben auf dem Prinzenwagen winkten Prinz Stephan und Prinzessin Daniela gemeinsam mit der Prinzengarde und dem Hofstaat den Zuschauern zu.

Mit dem Thema „Die Tiere im Wald“ nahm der Kindergarten St. Martin mit großen und kleinen Waldtieren, Jägern und Bäumen am Umzug teil. Und auch die kleinsten Krabbeltiere der Mutter-Kind-Gruppe waren von der Partie. Ihnen folgten die Mädchen der Kinder-Garde sowie die bunten Blumentöpfe der Josef-Hebting-Schule. Die Jugend des Kraftsportverein heizte in knalligen Neon-Kostümen als Crash Man Group mit großen Blechtrommeln den Zuschauern ein und die Vereinigung amerikanisch-russischer Narren, eine Gruppe rund um Kurt Heizmann, sowie die Fiddlebacke-Musiker mischten sich unter die zahlreichen Narren.

„Achtung Ansteckungsgefahr“ riefen die Hemdglunker, um vor den Grippe-Patienten Rüdiger Hirt und Sabine und Rüdiger Heizmann zu warnen. Zum Glück waren die Voppichler-Schwestern als „Kritterwibber“ mit ihrem leckeren Kräuterschnaps nicht weit.

Auch auf dem sonnigen Rathausplatz war die Stimmung perfekt. Mit Schunkelrunden und Fasnethits von der Stadtkappelle unterhalten, warteten alle Narren auf den Prinzenempfang. Bürgermeister Robert Strumberger wurde von der Garde und dem Zeremonienmeister im Rathaus abgeholt und übergab den großen Rathausschlüssel. „Als erstes wird ein modernes Türschloss eingebaut“, erklärte das Prinzenpaar und gab einen Überblick über die Umbaumaßnahmen während der närrischen Tage. So wird der Bürgerservice zum Omira-Milch-Outlet-Center umgestalte, die Gardemädchen als Milchschnitten und die Elferräte als Fruchtzwerge verkauft. Nach 20 Jahren kannte Bürgermeister Strumberger solche Scherze schon zu genüge und freute sich schon auf seinen Hawaiurlaub während der nächsten Fasnet.

Im Anschluss herrschte buntes Treiben im Städtle und die Stadtmusik unterhielt die Narren im Gasthof zum Ochsen.