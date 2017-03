Vöhrenbach Vöhrenbacher Weibergedöns kommt gut an

Der besondere Flohmarkt des Elternbeirats der Kindertagesstätte feiert Premiere – die zweite Auflage wird wahrscheinlich im Herbst folgen.

Vöhrenbach – Klamotten, Taschen, Schuhe, Schmuck, Stoffe, Dekoartikel, Make-up und Tupperware – die Verkaufstische beim ersten Frauenflohmarkt in der Festhalle Vöhrenbach waren voller Weibergedöns und luden zum Stöbern ein. Das Plakat hatte also nicht zu viel versprochen. Für den Eintritt von 1,50 Euro bekam jeder Gast einen Gutschein für ein Begrüßungsgetränk, das sich die meisten Besucherinnen aber erst am Schluss bestellten. Zuerst ging es zum Aussuchen, Anprobieren, Beraten und Feilschen. Umkleidekabinen standen hinter der Bühne zur Verfügung. Männer trauten sich kaum ins Getümmel, und manch einer lugte nur zur Tür herein. Wenn der Markt sich erst mal etabliert habe, werde auch eine Ecke für Männer eingerichtet, sind sich die Frauen des Elternbeirats der Kindertagesstätte St. Martin einig.

Die Idee zu diesem Event hatten die Veranstalterinnen schon seit längerem. Der Kinderkleidermarkt am Nachmittag sollte aber nicht weichen, sondern eher erweitert werden, um so mehr Geld für den Kindergarten zu erwirtschaften. Und die Idee wurde von allen Seiten positiv angenommen. „Wir hatten sogar eine Warteliste für die Tischvermietung“, so die Vorsitzende des Elternbeirats Lisa Esterle. 25 Verkäuferinnen zwischen 20 und 65 Jahren aus der gesamten Region waren zusammengekommen. Auch auf der Seite der Käuferinnen waren alle Altersstufen vertreten.

Nach erfolgreichem Stöbern trafen sich die Frauen dann an den Stehtischen im hinteren Teil der Halle, um bei Sekt, Bowle und leckeren Häppchen ihre Schnäppchen zu feiern. Eine zweite Auflage von Weibergedöns gibt es mit großer Wahrscheinlichkeit beim nächsten Kleidermarkt im Herbst. Wer mitmachen will, hat also noch genügend Zeit zum Ausmisten.