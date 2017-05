Vöhrenbach Vöhrenbacher Turner wollen echte Luftsprünge machen

Eine Airtrack-Bahn wäre das höchste für den Turnverein Vöhrenbach – der Vereinswettbewerb könnte die Sportler so richtig beflügeln.

Seit 137 Jahren bemüht sich der Turnverein Vöhrenbach um die sportliche Betätigung aller Altersgruppen. Ein großer Schwerpunkt ist auch heute die Jugendarbeit. Und gerade dafür würde der Turnverein gerne ein neues Sportgerät anschaffen: ein Airtrack. Das ist eine federnde Übungsbahn, wobei bei diesem Modell die Federung durch ein Luftpolster vergleichbar einer Luftmatratze erzeugt wird.

Für die umfangreiche Sportarbeit sieht Sonja Francic die Notwendigkeit, ein solches Gerät anzuschaffen. Neben den verschiedenen Erwachsenen-Riegen sind es auch 96 Mädchen und Jungen, die regelmäßig das Training besuchen. Dabei legt man beim Turnverein Vöhrenbach mehr Wert auf den Breitensport als auf den Leistungssport. Die Kinder lernen mit vorhandenen Fertigkeiten, ihre Alltags-Motorik zu verbessern sowie ihr Bewegungsrepertoire zu erweitern. Nach Alter und Leistungsstand werden die Übungen langsam schwieriger. Haltung und Bewegung werden gefördert, somit auch die ganzheitliche Entwicklung. Das Training wird von einem ausgebildeten Team begleitet. Die Jugendturnerinnen zeigen ihr Können an Landesturnfesten oder beim Internationalen Deutschen Turnfest.



Turnverein Vöhrenbach Der Turnverein Vöhrenbach wurde offiziell im Juli 1880 gegründet. Seither ist er in Vöhrenbach sportlich aktiv. Vorsitzender ist aktuell Hermann Dotter. Der Turnverein hat zurzeit rund 350 Mitglieder. Geturnt wird hier in zehn Riegen von Turnern jeden Alters.



Alle zwei Jahre veranstaltet der Turnverein das beliebte Schauturnen für Eltern, Verwandte und die restliche Bevölkerung. Hauptverantwortlich ist Sonja Francic, ausgebildete Übungsleiterin Kinderturnen sowie Trainerin Kunstturnen. Unterstützt wird sie von acht Helfern. Der TV nutzt die Sporthalle täglich mit allen Kinder-, Jugend- und Erwachsenen-Gruppen. Die Sporthalle wird dem Verein von der Stadt Vöhrenbach kostenlos zur Verfügung gestellt. Im Gegenzug werden die Turngeräte im Geräteraum vom Verein gepflegt – wenn nötig repariert oder neu angeschafft. So wurden in den letzten Jahren sämtliche Matten ausgetauscht sowie die Großmattensätze ergänzt. Stück für Stück wird erneuert, um die Sicherheit zu gewähren. Die Geräte werden gleichermaßen im Schulsport wie im Vereinssport benutzt.

Um am Wettkampfsport teilzunehmen fehlt es teilweise an den zugelassenen Geräten, teilweise fehlt es auch am Platz, um entsprechende Gerätschaften zu lagern. In der Folge kann der Turnverein eine dringend benötigte Tumblingbahn, eine gefederte Bodenunterlage, nicht anschaffen. Hier bietet sich als Alternative das Airtrack an. Dieses erfüllt eine ähnliche Funktion, benötigt aber keinen großen Stauraum. Es kann in einer Tasche verstaut und bei Bedarf dann mit einem Gebläse in kurzer Zeit für die Übungen vorbereitet werden. Der Spaßfaktor beim Airtrack ist sehr hoch. Und jeder Turner, ob klein oder groß, ob jung oder alt, ob im Schulsport oder im Verein, kann es nutzen. Schwierige Übungsteile beispielsweise mit Akrobatik werden einfacher erlernt. Nicht zuletzt kann dieses vielseitige Gerät auch im Freien genutzt werden. Die Anschaffung dieses vielseitigen Gerätes würde allerdings 6000 Euro kosten. Hier wäre für den Turnverein eine entsprechende Finanzspritze aus dem Vereinswettbewerb eine wichtige Hilfe.