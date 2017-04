Vöhrenbach Vöhrenbacher Sozialverband ist als Fürsprecher etabliert

Der VdK-Ortsverband hilft oft mit umfangreicher Beratung – jetzt ist ein Ausflug gemeinsam mit dem Rotem Kreuz im Gespräch.

Vöhrenbach – Ein umfangreiches und wichtiges Angebot für alle Kranken und Behinderten bietet weiterhin der Sozialverband VdK, wie einmal mehr in der Hauptversammlung des VdK Vöhrenbach deutlich wurde. Vorsitzender Klaus Ketterer betonte, dass die Ortsgruppen hier nicht die eigentliche Beratungsarbeit leisten können. Vielmehr sehen sich die Vorstandsmitglieder als erster Ansprechpartner, um die Betroffenen dann bei entsprechenden Problemen an die Fachberater des VdK vom Sozialarbeiter bis zum Rechtsanwalt weiterzuleiten.

Der stellvertretende Vorsitzende Karl-Heinz Schneider berichtete Entsprechendes von der Versammlung des Kreisverbandes in Behla. Auch hier wurde auf die umfangreiche Beratungstätigkeit hingewiesen. Gleichzeitig wurde berichtet, wie man versucht, wieder neue Mitglieder zu gewinnen, damit der VdK weiterhin ein starker Sozialverband bleibt. Wie wichtig die Beratung durch den VdK ist, wurde auch in einzelnen persönlichen Berichten in der Hauptversammlung deutlich. So berichtete Karl-Heinz Schneider von einer Betroffenen, welche die Genehmigung ihrer Rente allein auf das Engagement des VdK zurückführt. Probleme gebe es auch immer wieder bei der Anerkennung der Eigenschaften als Schwerbehinderter. Manche Entscheidung des Versorgungsamtes sei hier unverständlich, wurde in der Versammlung geäußert. Auch hier bietet der VdK entsprechende Beratung und Betreuung bis zur Vorsprache beim Versorgungsamt.

Aktuell hat der VdK Vöhrenbach eine weitgehend unveränderte Mitgliederzahl von etwa 70 Männern und Frauen, wie Schriftführerin Anita Arendt berichtete. Kassiererin Mina Joachimsthaler-Willmann vermeldete ein positives Kassenergebnis, die Rücklagen sind damit weiter gestiegen. Angesprochen wurde auch die Zusammenarbeit mit dem DRK Vöhrenbach. Die beiden Vereine prüfen die Möglichkeit, den diesjährigen Vereinsausflug gemeinsam zu veranstalten.