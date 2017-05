Vöhrenbach Vöhrenbacher Frohsinn will wieder fesch sein

Die Heimatgilde plant die Anschaffung neuer Gewänder und will durch den Vereinswettbewerb nicht zuletzt das seltene rheinische Element in der Schwarzwälder Fastnacht stärken.

Vöhrenbach – Mit ihrer Teilnahme am Vereinswettbewerb will die Heimatgilde Frohsinn Vöhrenbach die sehr eigenständige Fasnet erhalten: die Prinzengarde soll mit neuen Kostümen ausgestattet werden, die Funktionsträger wie Elferräte und Prinzenpaar sollen neue Kutten erhalten.

Die Vöhrenbacher Fasnet hat einen für unsere Region sehr eigenen Charakter, der auf der Geschichte der Fasnet im Schwarzwald beruht. Denn in Vöhrenbach ist noch immer ganz deutlich der rheinische Karneval zu spüren, der allerdings einige Jahrzehnte lang die ganze Region dominierte. Denn in der Mitte des 19. Jahrhunderts wurde die traditionelle alemannische Fasnet an vielen Orten zurückgedrängt und die vornehmere rheinische Fastnacht setzte sich durch. In vielen Orten gab es entsprechende Karnevalsgesellschaften mit einem rheinischen Fasnachtsprogramm. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts dann kam aber an vielen Orten die Rückbesinnung, die alemannische Fastnacht wurde wiederhergestellt, die rheinischen Elemente verschwanden fast vollständig.

Nicht aber in Vöhrenbach. Hier blieb die rheinische Fastnacht erhalten. Zu diesen Traditionen gehören die großen Rosenmontagsumzüge, wie sie seit 155 Jahren in Vöhrenbach veranstaltet werden. Weitere Kennzeichen sind Elferrat, Prinzenpaar und Prinzengarde. Im Jahr 1949 gegründet, knüpft die Heimatgilde Frohsinn an die Tradition der Großen Karnevalsgesellschaft an, die sich kurz nach 1900 in Vöhrenbach formierte. Während die Vöhrenbacher Fasnet sonst seit etwa 150 Jahren vom rheinischen Karneval geprägt ist, repräsentiert der Sublodere Hans die traditionelle schwäbisch-alemannische Fasnet. Schon 1852 dokumentiert, wurde von der Heimatgilde 1953 der Sublodere Hans als feste Figur geschaffen.

Zur würdigen Repräsentation der Vöhrenbacher Fasnet, gerade auch dieser rheinischen Elemente, gehören natürlich auch die entsprechenden Kostüme. Doch nach 15 Jahren sind die Kostüme der Prinzengarde sowie die noch älteren Kutten für Akteure der Vöhrenbacher Volksfastnacht in die Jahre gekommen. Kostüme werden über die Fastnachtszeit gestellt, somit trägt der Verein die Kosten für Reparaturen und Neuanschaffungen. Ziel ist es, bis zur Fastnacht 2019 für die Prinzengarde acht neue Kleider und für die aktiven Akteure wie Prinzenpaar und Elferrat 15 neue Kutten mit den Vöhrenbacher Wappen anzuschaffen. Derzeit werden erste Angebote für die Herstellung eingeholt. Die Kosten dafür werden auf etwa 6000 Euro geschätzt.

Der Frohsinn

Die Heimatgilde Frohsinn wurde 1949 gegründet als direkter Nachfolger der Großen Karnevalsgesellschaft. Neben der Pflege der Fasnet ist eine weitere wichtige Aufgabe der Heimatgilde inzwischen die Heimatgeschichte. In zwei eigenen Gebäuden, darunter das historische 300 Jahre alte Uhrmacherhäusle, gibt es dazu auch große historische Sammlungen. Die Heimatgilde hat aktuell fast 300 Mitglieder. Vorsitzender ist Stephan Winker.

