Vöhrenbach Vöhrenbacher Feuerwehr erntet dickes Lob

Vöhrenbach – Sehr positiv und zuversichtlich beurteilte Bürgermeister Robert Strumberger die Entwicklung der Feuerwehr im vergangenen Jahr bei seinem Grußwort zur Hauptversammlung der Gesamtwehr. Die Feuerwehr Vöhrenbach sei „noch schlagkräftiger als vorher“. Ganz besonders lobte er die sehr gute Kameradschaft und die Zusammenarbeit mit der im vergangenen Jahr neu gewählten Leitung. Strumberger würdigte darüber hinaus insgesamt den ehrenamtlichen Einsatz der Feuerwehrleute das ganze Jahr über. Ebenso positiv beurteilte auch der im vergangenen Jahr neu gewählte Gesamtkommandant Ralf Heitzmann die Kooperation.

Schriftführer Christian Murzko berichtete über die Aktivitäten der Wehr. Insgesamt besteht die Feuerwehr Vöhrenbach mit ihren vier Abteilungen aus 119 aktiven Feuerwehrleuten, 56 Mann der Altersmannschaft sowie zwölf Mitgliedern der Jugendfeuerwehr. in der Gesamtwehr wurden 61 Proben durchgeführt, in der Jugendfeuerwehr 23 Proben. Insgesamt wurden die Vöhrenbacher im vergangenen Jahr 31 Mal alarmiert.

Insgesamt gab es sieben Alarmierungen wegen eines Brandes. 18 Mal musste die Feuerwehr technische Hilfe leisten, etwa bei Unfällen. Dazu kamen noch sechs Alarmierungen durch Brandmeldeanlagen, die immer wieder einmal falschen Alarm auslösen können. Zusätzlich fallen jährlich rund 20 Sicherheitswachen, Verkehrsdienste, Parkplatzdienste, Begehungen, Sicherungsmaßnahmen und Kontrollfahrten an. Die Führungsgruppe Bregtal hatte fünf Einsätze als Unterstützung bei größeren Ereignissen in Furtwangen, Gütenbach oder Vöhrenbach.

Außer den Proben und Einsätzen hatte die Gesamtwehr Vöhrenbach noch weitere 91 Antritte. Beispiele sind der Blaulichttag beim Landratsamt, ein Besuch auf der neuen Leitstelle, Mitarbeit beim Bike Marathon oder eine Veranstaltung für die Tschernobyl-Kinder. Darüber hinaus wurden von den Mitgliedern der Feuerwehr 22 Lehrgänge absolviert. Moritz Winker berichtet über die Jugendfeuerwehr, die aktuell zwölf Mitglieder hat; eines wurde in die aktive Wehr übernommen. Rege war auch die Altersmannschaft, wie Franz Kienzler berichtete, unter anderem bei Ausflügen für die ehemaligen Feuerwehrleute.

Nach dem Bericht aus den Abteilungen gab es ein Grußwort von Kreisbrandmeister Florian Vetter. Er betonte, dass die Feuerwehr ein wichtiger Bestandteil der Gemeinden sei. Beispielhaft nannte er zwei Einsätze des vergangenen Jahres: zum einen den Brand im Sägewerk Urach, der Erinnerungen an den Großbrand ein Jahr zuvor hervorrief, sowie den Flugunfall in Gütenbach, bei dem die ganze Feuerwehr im Bregtal ihre Bereitschaft gezeigt habe. Ein weiteres großes Lob Vetters galt der Jugendfeuerwehr für ihre Aktivitäten. Positiv bewertete er die gute Zusammenarbeit der Gemeindeverwaltung mit der Feuerwehr – so gab er Strumbergers Lob quasi zurück.