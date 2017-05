Vöhrenbach Virtuose Kombinationen der Chöre in Vöhrenbach

Der Harmonikaverein Vöhrenbach zieht bei seinem Konzert alle Register und die beschwingte Musik sorgt für Urlaubsgefühle.

Das Wunschkonzert des Harmonikavereins Vöhrenbach in der Festhalle war ein musikalischer Volltreffer. Ganz oben in der Publikumsgunst standen „Moonlight Shadow“ der Jugend und „Summer of ’69“ des Hauptorchesters. Thema war „Sommer, Sonne, Sonnenschein“, Musik für Urlaubsgefühle, die beschwingt in einen warmen Schwarzwald-Sommerabend führte.

Die Lust auf Ferien, nach weiter Ferne und mediterraner Atmosphäre wurde geweckt, wozu auch der floristische Tischschmuck passte. Sommerdrinks an der Bar und Unterhaltung durch die „Italienischen Schwarzwälder“ Antonio und Nico Coviello machten das Wochenende perfekt.

Junger Nachwuchs kündigte ihre Programm-Nummern an und das Debüt als Ansagerin gab Veronika Grießhaber-Höing, die gekonnt den zweiten Teil moderierte. Erfreulich rasch wurde das Programm abgespult, wozu die engagierte Jugenddirigentin Anita Kupferschmid und die temperamentvolle Chefin des großen Orchesters Conny Henkemeyer sorgten, um das Publikum zu begeistern, das teils spontan klatschte.

Mit dem bekannten poppigen Hit „La Bamba“ stieg die Jugend ein, wobei man innerlich mitsingen konnte. Danach war der Sieger „Moonlight Shadow“ mit serenadenhafter Stimmung und markantem Schluss an der Reihe, um sich modern-tänzerischen Rhythmen, dynamisch gut abgestimmt bei „Hey Brother“ hinzugeben. „Halts Maul“ hieß es danach bei „Shut up and dance“, eine rockige Nummer mit Beat und melodiöser Ansprache, dem die Zugabe „Sofia“ mit pikanten Pianoimpressionen folgte, quittiert mit viel Beifall.

Nach der Pause war das Hauptorchester gefragt, um mit „Copacabana“ nach Brasilien zu reisen, wo Azurhimmel, Strand und heiße Rhythmen lockten. Mehrteilig war danach „Ein Sommernachtstraum“ von Ronny Fugman – ein „valzer con variazioni“ mit traumhaften, bizarren, heiteren, quirligen und festlich-triumphalen Momenten.

Musical war danach mit „Grease“ gefragt, woraus die „Summer nights“ erklangen, eine „moderne Tanz-Apotheose“ in straffem Rhythmus und mitreißendem Elan. Dann kam es, das Ass aus dem Ärmel des Harmonikavereins: „Summer of ’69“, ein erlebnisreich packender Rockhit. Wenn auch nicht von allen Musikerinnen und Musikern der Akkordeonisten geliebt – Dirigentin Henkemeyer beharrte auf ihrem „ich mag’s“ und sorgte für eine treffende Interpretation von vielen Schattierungen, raffinierten Klangspektren und einem effektvollen Schluss von „Sommer“ des weltberühmten Bandoneon-Spielers und Erfinders des Tango nuevo Astor Piazzolla.

In vielen Farben von Blues bis Groove waren ferner die „Summertime Varitions“ (Wolfgang Ruß) zu hören, um mit „Ein Bett im Kornfeld“ die Badehose einzupacken und mit dem rosaroten Gummiboot ins Sommerparadies zu paddeln – Applaus inbegriffen.