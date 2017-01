Vöhrenbach Viren erschweren Kaninchenzüchtern im Bregtal die Arbeit

Kleintierzüchter besuchen weniger Schauen, Hermann Pohl ist neuer Zuchtmeister.

Vöhrenbach-Langenbach – Das 125-jährige Vereinsbestehen im Mai und eine kleine Veränderung im Vorstand standen im Mittelpunkt der gut besuchten Jahreshauptversammlung der Kleintierzüchter im Gasthaus Hirschen in Langenbach.

Im Jahresbericht ging der Vorsitzende Rudolf Nägele auf viele Aktivitäten ein. Der Verein nimmt am Stadtfest teil, das 13. Sommerfest mit Streichelzoo war auch für kleine Besucher interessant. Der Ausbruch der Vireninfektion RHD 2 beeinträchtige die gemeinsame Lokalschau in Furtwangen, es konnten nur 68 Tiere ausgestellt werden.

Eng ist die Zusammenarbeit mit den Kleintierzüchtern Furtwangen, vieles findet gemeinsam im Vereinsheim Furtwangen statt. Zum dritten Mal beteiligte sich der Verein am Ferienprogramm der Stadt, im letzten Jahr erstmals auch in Furtwangen, so Nägele. 14 Kinder aus den beiden Gemeinden erfreuten sich am Programm. Der Verein zählt derzeit 51 Mitglieder und acht Jugendliche. Da Nägele auch Zuchtmeister ist, berichtete er von keinem guten Jahr wegen der Vireninfektion, die Züchter konnten daher weniger Schauen besuchen. 273 Tiere wurden tätowiert, 215 Tiere gegen RHD 2 geimpft. Derzeit betreut der Verein kein Geflügel, sondern nur Hasen.

Jugendwartin Manuela Reutir bastelt mit Jugendlichen und organisiert den Kuchenverkauf. Kassiererin Petra Nägele verbuchte ein kleines Plus in der Kasse.

Gemeinderat Peter Hummel lobte den kleinen, aber rührigen Verein, der sich auch in der Stadt zeige. Vor allem freue er sich über junge Züchter. Kleintierhaltung werde immer schwieriger, deshalb sei die Arbeit des Vereins noch wertvoller.

Nägele wandte ein, dass die Kleintierhaltung durch die Ausweisung von reinen Wohngebieten erschwert werde. Die Neuwahlen bestätigten Rudolf Nägele als Vorsitzenden, sein Amt als Zuchtmeister gab er an Hermann Pohl ab. Kassierer und Jugendwart wurden in ihren Ämtern bestätigt, zur Beisitzerin wählte die Versammlung Lisbeth Fischer.

Die vorgesehenen Ehrungen finden beim Festakt zum Jubiläum statt. Dort werden Ehrungen für fünf, zehn und 20 Jahre aktive Mitgliedschaft ausgesprochen, zudem werden Ehrenmitglieder ernannt, die dem Verein aktiv oder passiv seit 30 und 40 Jahren die Treue halten. Eine große Kraftanstrengung steht dem Verein mit der 125-Jahr-Feier ins Haus, diese findet vom 5. bis 7. Mai in der Festhalle Vöhrenbach statt. In diesen Rahmen ist auch die Landesverbandstagung eingebunden. Die Vorbereitungen laufen auch Hochtouren.

Nach der Versammlung ging es zur gemeinsamen Neujahrsfeier mit den befreundeten Furtwanger Kleintierzüchtern.