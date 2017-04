Vöhrenbach Villinger Straße in Vöhrenbach wird Großbaustelle

Baustart an der Ortsdurchfahrt: 500 Meter werden von Grund auf erneuert, denn Frost und Schwerlastverkehr setzen der Straße zu. Autofahrer müssen eine ganze Weile mit Behinderungen rechnen.

Vöhrenbach – Die Landesstraße 173 stellt eine wichtige Verbindung zwischen Furtwangen und Villingen-Schwenningen dar, insbesondere für den Schwerverkehr. Aufgrund der enormen Fahrbahnschäden durch Frosteinwirkung und der vorhanden Verkehrsbelastung wird die Villinger Straße in Vöhrenbach über eine Länge von circa 500 Metern grundhaft ausgebaut. Die vorhandene Straße, inklusive des Unterbaus, wird vom Land Baden-Württemberg komplett erneuert und die Brücke über den Langenbach saniert.

Die Stadt Vöhrenbach schließt sich in diesem Zuge mit der Sanierung beziehungsweise der Erneuerung der Wasser- und Abwasserleitungen im Untergrund an. Außerdem werden die Gehwege saniert und aufgewertet und eine Neupflanzung von Bäumen entlang der ausgebauten L 173 findet statt. Der Zweckverband Breitbandversorgung verlegt in diesem Zuge Leerohre.

Für den Beginn ist als erste Maßnahme die Sanierung des Brückenbauwerkes über den Langenbach geplant. In derselben Woche wird der Straßenbelag vollständig ausgebaut.

Großräumige Umleitung

Für den Straßenausbau wird für den Durchgangsverkehr eine ausgeschilderte Umleitungsstrecke zur Verfügung gestellt. Während der Maßnahmen erfolgt die Umleitung großräumig ab Schönenbach und Unterkirnach beziehungsweise über Herzogenweiler. Innerorts wird der Verkehr über die Adolf-Beermann-Straße und die Marktstraße an der Baustelle vorbei geführt, damit es aufgrund von wartenden Bussen an der Einmündung der Villinger Straße in die Friedrichstraße keine Behinderungen gibt. Ein Durchfahren der Baustelle in beide Richtungen ist für den Linienverkehr mit Ampelregelung vorgesehen, für alle anderen gilt eine Einbahnstraßenregelung Richtung Stadtmitte.

Der örtliche Verkehr in die Gegenrichtung muss dann über das Kälbergässle ausweichen, ist aber bis dreieinhalb Tonnen beschränkt. Mit Behinderungen während der gesamten Bauzeit ist zu rechnen.