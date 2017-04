Vöhrenbach Uracher Skiclub bilanziert seine Aktivitäten

Der Winter hätte mehr Schnee verdient, darin sind sich alle einig. Für gute Ergebnisse bei einigen Meisterschaften reichte es dennoch.

Vöhrenbach – Mit einem Sektempfang bei lockerer Atmosphäre eröffnete der Skiclub Urach die Winterabschlussfeier im Gasthaus Sternen. Mit viel Humor und Charme führte Mario Maier, stellvertretender Vorsitzender des Vereins, durch das Programm. Trotz des kurzen und schlechten Winters konnte dennoch auf einige Aktivitäten zurückgeblickt werden. Sehr gut angenommen wurde der bereits jährlich stattfindende, sehr begehrte Kinderskikurs auf der Kalten Herberge, mit über 50 teilnehmenden Kindern eine tolle Einrichtung des Vereins. Auch beim Schlittenfest, in Zusammenarbeit mit dem Kindergarten am 28. Januar, waren alle Kinder und Eltern mit viel Spaß und Begeisterung dabei.

Viel Lob gab es auch für die Jugendabteilung, die das jährlich stattfindende Kinderskirennen am 29. Januar organisierte. Hier waren 26 Teilnehmer am Start, die in zwei Durchgängen einen Riesenslalom zu absolvieren hatten. Strahlende Gesichter gab es bei der anschließenden Siegerehrung, als die Kleinen mit Medaillen geehrt wurden. Großen Einsatz leistete der Verein auch durch die Mitwirkung beim Skicross-Weltcup am Feldberg.

Die bereits traditionelle Wälderpokalserie musste aufgrund der schlechten Bedingungen in diesem Jahr komplett ausfallen. Durchgeführt werden konnten die Vereinsmeisterschaften im alpinen sowie im nordischen Bereich, die Siegerehrung wurde wie jedes Jahr am Winterabschluss vorgenommen.

Bei den Alpinen wurden folgende Rennläufer zu Vereinsmeistern gekürt: Jan Kienzler (Herren und Jugend), Sabrina Kienzler (Damen) und Vanessa Kienzler (Jugend). Im nordischen Bereich wurde Christin Maier Vereinsmeisterin und Luca Seng gleichzeitig Vereinsmeister der Herren und der Jugend.

Mit einem Glaspokal, der Skiclub-Uhr und einem Kuvert wurden Christin und Daniela Maier, umgangsprachlich die Maier-Mädels, für die Teilnahme an nationalen und internationalen Wettkämpfen geehrt. Auch Sabrina Kienzler durfte für ihre Leistungen im alpinen Bereich eine Uhr entgegennehmen. Für ihr großes Engagement bei der jährlichen Altpapiersammlung wurde das Hammer-Team mit Andrea und Christoph Schmid sowie Regina Honeck als verdiente Helfer des Vereins geehrt.

Tolle Preise gab es bei der anschließenden Verlosung sowie im Krabbelsack, über den sich die Kinder immer besonders freuen.

Mit einer Bildpräsentation über den Einsatz am Feldberg und der Radtour wurde die Veranstaltung des Skiclubs geschlossen.