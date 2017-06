Urach Uracher Schlachthaus legt seine Bilanz vor

Der Förderverein Schlachthaus Urach betreibt seit 2007 das ehemalige Gemeindeschlachthaus in eigener Regie. Jetzt legte er seinen Jahresbericht vor.

Neben dem Kassen- und Geschäftsbericht 2016 standen auch Wahlen auf dem Programm. Der Vorstand wurde mit nur kleinen Änderungen im Amt bestätigt. Klemens Hermann übernimmt den Posten des Kassierers von Clemens Schuler, der zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt wurde. Als Beisitzer folgt Markus Fürderer seinem Vater, der nicht mehr zur Wahl stand.

Im Jahr 2016 wurden 21 Stück Großvieh – Rinder, Ochsen oder Kühe -, 17 Schafe und 24 Schweine geschlachtet. Das geht aus dem Bericht der Schriftführerin Martina Braun hervor. Auch der Kassenbericht oblag ihr, und sie berichtete, dass die Betriebskosten erwirtschaftet wurden. Nur durch das ehrenamtliche Engagement von Waltraud Weißer, die Termine plant und Schlachtgebühren kassiert, und Clemens Schuler, der für den technischen Betrieb zuständig ist, sowie den anderen Vorstandsmitgliedern lässt sich der Betrieb aufrecht erhalten, heißt es in der Pressemitteilung zur Sitzung.

Das Gebäude, das unmittelbar am Uracher Feuerwehrgerätehaus angebaut ist, wird von der Stadt unterhalten. Mitglieder des Fördervereins packen immer wieder tatkräftig mit an, reparieren vieles in Eigenleistung und halten es instand. Allen voran der Vorsitzende Ernst Demattio, der vom Uracher Ortsvorsteher Martin Schneider in besonderer Weise unterstützt wird.

Schon viele Maßnahmen haben dafür gesorgt, dass diese dezentrale Schlachtstätte auf der Höhe der Zeit bleibt und für die Nutzer attraktiv ist. Wie Ortsvorsteher Schneider berichtete, wurde 2016 von der Stadt eine neue Heizung eingebaut. Dadurch werden sich sowohl für die Feuerwehr als auch für den Förderverein die Heizkosten senken. Ein neues Dach, das dem Niveau des Feuerwehrgerätehauses angepasst wurde, ist fertig. Um die Renovierung der Fassade wird sich der Förderverein in den Sommermonaten kümmern.