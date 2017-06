Vöhrenbach Türglas hält Einbrecher stand  Hunderte Euro Schaden

Ein Einbruch in Vöhrenbach ist gescheitert. Der Täter verursacht jedoch einen hohen Schaden.

Ein unbekannter Täter hat im Laufe des Sonntags – zwischen 9.15 und 18.45 Uhr – mutwillig und mit einem harten Gegenstand versucht, die Verglasung einer Haustüre eines Gebäudes in der Villinger Straße einzuschlagen.



An der äußeren Scheibe der etwa 150 Zentimeter hohen und etwa 40 Zentimeter breiten Haustürverglasung entstanden laut Polizei mehrere Sprünge und ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Hinweise zur Tat nimmt der Polizeiposten Furtwangen entgegen, 07723/92 94 80.