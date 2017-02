Vöhrenbach Touri-Bus und eine mobile Tequila-Bar

Rosenmontagsumzug ist laut, bunt und lustig und die Vöhrenbach feiert bei herrlichem Wetter Fasnet.

Bei herrlichem Sonnenschein schlängelte sich der Rosenmontagsumzug durch Vöhrenbach und begeisterte die zahlreichen Zuschauer am Straßenrand. Allen voran Josef Winker, die Sublodere-Hans-Gruppe, der Elferrat, das Prinzenpaar mit seinem Hofstaat und die Ehrenelfer auf Schwobels Oldtimer. Die Kräuterwibber (Martina Hummel und Antonia Ketterer) verteilten ihren Kräuterlikör und Donald Trumps Friseur (Kurt Heizmann) warb für den ultimativen Schnitt. Für viel Lärm sorgte die Crash Man Group (Kraftsportverein) mit ihren großen Blechtrommeln und in ihren Neonkostümen waren sie ein echter Hingucker. So auch die Gruppe rund um die Esterle-Schwestern, die mit Rabatz in der Spielzeugkiste ein buntes Bild abgaben. Mit dem Motto „Täler feucht und Berge hoch, Tourismus in Vöhrenbach gibt es doch“, zog die Gruppe um Sabine Heizmann durch die Straßen. Dem Touri-Bus voller begeisterter Touristen aus aller Welt folgten die waschechten Schwarzwälder. Ganz im Kontrast zu den bunten Ratskeller-Bengalen aus Hinter-Indien, die ihren Gott Rabin auf dem bunt geschmückten Wagen voller Räucherstäbchen hinter sich her zogen. Dem Café Piorrot aus Morteau (alte Narren des FC) folgten die Gäste aus Hammereisenbach mit den Pharaonen und dem Feuerzauber (beides Sportverein).

Wie der Bregtal-Luftverkehr mit Heißluftballons funktioniert, zeigte die Gruppe von Iris Huber. „Kehraus isch, mir helfe mit – putze, kehre wo du wit“, riefen die Putzfrauen um Nicole Kempf und Diana Buttice, gefolgt von der Kindergarde, den grünen Punk-Fröschen mit ihrer lauten Punkmusik, dem glitzernden Concordia-Cabaret und den Narrenbaumsetzern. Den Schluss bildeten die Landstreicher (Gruppe von Simon Schätzle), die Piraten von Captain Morgan (Gruppe von Tobias Wernet), die mit ihrem großen Schiff durch die Straßen zogen und die Mexikaner der Schinzele Maube. Laut ertönte der Tequila-Song und mit ihrer Tequila-Bar versorgten sie die Zuschauer. Doch die Mauer Amerikas, wo Trump als Pappmaché-Figur immer wieder erschien, war ihnen dicht auf den Fersen. Als Gäste begrüßten die Vöhrenbacher die Freie Starzacher Fasnetgruppe, die Musikvereine aus Rohrbach, Schönenbach, Urach und Hammereisenbach, die Narrengruppe Weiherma sowie die FC-Hexen aus Schönwald, die Guggenmusik Latschari Blaari aus Hinterzarten, die Buebacher Sauhexen, D’Höll Teufel, die Burghexe Tryberg sowie die Strohhansel und Buslochhexen Schönenbach.