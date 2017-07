Vöhrenbach/Linach Teilnehmerrekord beim Bergzeitfahren: 80 Radler strampeln für guten Zweck

Zugunsten der Bregtalschule treten so viele Fahrer in die Pedale wie nie zuvor. 15 Helfer des Ski-Clubs Vöhrenbach meistern für 80 Sportler die Logistik auf der Strecke durchs Linachtal.

Im strömenden Regen starteten die Radler beim Bergzeitfahren des Ski-Club Vöhrenbach an der Kohlbrücke. Mit fast 80 Anmeldungen meldete der Veranstalter einen Rekord. Noch nie hätten sich so viele Teilnehmer schon im Voraus angemeldet, sagte die Vorsitzende Andrea Löhle.

2017 nahmen fast doppelt so viele Hobbyradfahrer die 21 Kilometer bis hoch auf die Lettwies in Angriff. Der Wechsel von Sonntagvormittag auf Freitagabend sowie das Radeln zugunsten der Bregtalschule, seien wahrscheinlich dafür verantwortlich. „Viele Teilnehmer wenden sich ganz bewusst ab von den klassischen Rennen mit Wettkampfcharakter. Sie fahren gern für einen guten Zweck“, hat Schriftführerin Bettina Schrenk beobachtet. Das Radbergzeitfahren gibt es schon seit 1991. Aufgrund von Straßenbauarbeiten fiel die Veranstaltung drei Mal aus, in den vergangenen zwei Jahren gönnten sich die Vereinsmitglieder eine Pause.

Beim Bergzeitfahren im Jahr 2014 hatte Peter Brommler den 18 Jahre alten Streckenrekord mit 16,05 Minuten gebrochen. Jetzt, beim 22. Bergzeitfahren, wurde dieser Rekord vom Erstplatzierten Andreas Crivellin aus Oberndorf mit 17,23 Minuten knapp verfehlt.

Mit 15 Helfern war der Ski-Club Vöhrenbach bei der Anmeldung, der Ausgabe der Startnummern, am Start an der Kohlbrücke, auf der Strecke mit einem Begleitfahrzeug sowie am Ziel auf der Lettwies mit der Zeitnahme und der Tee-Ausgabe beschäftigt. Auch im Voraus gab es viel zu organisieren.

Eine Straßenvollsperrung musste beantragt und die Strecke noch kurz vor Beginn gesäubert werden. Schriftführerin Bettina Schrenk war für die Voranmeldungen zuständig sowie die Aufnahme der Kurzentschlossenen und die Aktualisierung der Starterlisten. Sieben Feuerwehrleute aus Linach unterstützten das SC-Team als Streckenposten.

20 Minuten vor dem Beginn um 18 Uhr setzte dann ein heftiger Regenguss ein. Viele Radfahrer schwangen sich auf den Sattel, um nicht auszukühlen. Um 18 Uhr starteten die Teilnehmer im 30-Sekunden-Takt. Im Bergstüble in Linach verkündete die Vorsitzende Andrea Löhle die Sieger des Bergzeitfahrens. Die Vereinsmitglieder sowie die zahlreichen Teilnehmer beschlossen gemeinsam den Rennabend.