Vöhrenbach Statistiken belegen: Es gibt immer weniger Vöhrenbacher

Auch wenn Vöhrenbach langfristig Einwohner verliert: In den vergangenen Jahren hat sich der Abwärtstrend zumindest verlangsamt. Allerdings wird der Durchschnittsbürger immer älter.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Das besagen aktuelle Daten, die das Statistische Landesamt Baden-Württemberg gesammelt hat. Die neuesten vorliegenden Daten stammen vom Jahresende 2015. Demnach lebten zum Stichtag 31. Dezember 2015 genau 3823 Menschen in Vöhrenbach. Das waren zehn mehr als im Vorjahr. Davon sind 1949 Männer und 1874 Frauen.

470 Einwohner haben einen ausländischen Pass, das ist ein Anteil von 12,3 Prozent. Das sind 11,1 Prozent mehr als im Vorjahr und es ist der höchste Stand seit zehn Jahren. Er war aber auch schon höher. Zum Vergleich: 1998 betrug der Ausländeranteil rund 14,7 Prozent.

Auffallend an der Statistik ist der ständig wachsende Anteil der älteren Einwohner. Betrug 1961 der Anteil der Vöhrenbacher, die 65 Jahre und älter sind, noch 9,8 Prozent, so waren es Ende 2015 genau 23,4 Prozent. Fast ein Viertel der Bürger sind also derzeit Senioren.

Stark gesunken ist auch der Anteil der Kinder unter 15 Jahren. Gab es davon im Jahre 1970 noch 1193, so betrug die Zahl Ende 2015 nur noch 472. Das ist ein Negativrekord und ein Rückgang von damals 26,7 Prozent auf nur noch 12,3 Prozent der Gesamtbevölkerung.

Die stärkste Gruppe ist die der 40- bis 65-Jährigen. 1427 Vöhrenbacher waren Ende 2015 innerhalb dieser Altersgruppe.

Die zweitgrößte Gruppe ist die der Senioren (65 und älter) mit 894 Personen. Auf den dritten Platz kommt die Gruppe der 25- bis 40-Jährigen (559 Personen). 136 Menschen sind Jugendliche zwischen 15 und 18 Jahren. Den höchsten Einwohnerstand hatte Vöhrenbach im Jahre 1972 mit 4531 Personen.

Einen interessanten Wert bietet das Statistische Landesamt mit seiner Bevölkerungsdichte. Sie gibt an, wie viel Menschen im Durchschnitt auf einem Quadratkilometer leben. Ende 2015 waren es in Vöhrenbach 54 Menschen. Der durchschnittliche Landeswert beträgt 305 Personen — ein typischer Wert für den ländlichen Raum.

Blick in die Zukunft

Die Experten des Landesamtes wagen auch eine Prognose für die Zukunft. Sie haben die statistischen Werte der vergangenen Jahre in den Computer gegeben und bis 2035 vorausberechnet. Sie sagen voraus, dass der Bevölkerungsschwund weiter leicht anhält. 2035 würden demnach 3379 Menschen in Vöhrenbach und seinen Ortsteilen leben. Der Anteil der unter 20-Jährigen würde auf 589 Menschen schrumpfen, auch die anderen Altersgruppen bis einschließlich 60 Jahren würden abnehmen. Deutlich zunehmen werden dagegen die beiden Gruppen der 60- bis 85-Jährigen (1150 Menschen) und der über 85-Jährigen (185 Menschen).

Die Zahlen weisen also darauf hin, dass immer mehr ältere Einwohner in Vöhrenbach leben werden. Das stellt Stadtverwaltung, Gemeinderat und Sozialverbände vor Herausforderungen.