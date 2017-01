Vöhrenbach Stadt Vöhrenbach macht 900 000 Euro Schulden

Der Gemeinderat bespricht den Vermögenshaushalt. Die Feuerwehr in Urach kann sich auf ein neues Fahrzeug freuen.

Vöhrenbach – Nachdem in der vergangenen Sitzung der Gemeinderat bereits den Verwaltungshaushalt abschließend beraten hatte, stand nun der Vermögenshaushalt auf der Tagesordnung der aktuellen Sitzung.

Recht zügig wurden die verschiedenen Bereiche des Haushaltes durchgesprochen. Dabei gab es nur bei wenigen Punkten kurze Diskussionen, Änderungen bei der Vorgabe der Verwaltung in diesem Bereich des Haushaltes gab es keine.

Angesprochen wurde unter anderem die geplante Sanierung für das Kinderbecken im Freibad, die mit 350 000 Euro veranschlagt ist und wo man auf einen Zuschuss von rund 140 000 Euro hofft. Rüdiger Hirt wollte hier festgeschrieben wissen, dass die 210 000 Euro aus dem städtischen Haushalt auf jeden Fall verwendet werden, auch wenn der Zuschuss in diesem Jahr nicht gewährt werden sollte. Allerdings, so die Verwaltung und auch Stadtrat Peter Hummel, müsse in einem solchen Fall erst wieder neu über die Verwendung entsprechender Gelder beraten werden.

Erläutert wurden auf Anfrage auch einzelne Posten, beispielsweise jeweils 5000 Euro für das Gemeindehaus in Langenbach und Urach: in Langenbach geht es vor allem um die Fertigstellung des Behinderten-WCs und in Urach um die Bühnenpodeste. Oder auch beim Friedhof, wo 86 000 Euro für die Fertigstellung der oberen Zufahrt und des Container-Standortes eingeplant sind.

Im Zusammenhang mit der Erneuerung der Wasserleitungen bei der Sanierung der Villinger Straße forderte Peter Hummel, dass man sich in diesem Jahr einmal Gedanken über die gesamte Wasserversorgung in Vöhrenbach machen sollte, auch im Blick auf Trockenzeiten. Hier ist aktuell ein Strukturgutachten in Arbeit. Mit der Leitung in der Villinger Straße wird außerdem auch die Wasserversorgungsrichtung Langenbach, vor allem auch beim Brandschutz, verbessert, für den Abschnitt von der Villinger Straße bis Langenbach selbst sind aber weitere Arbeiten notwendig.

Eine weitere wichtige Entscheidung war die Einstellung von 50 000 Euro für die Beschaffung eines Mannschaftswagens (MTW) für die Feuerwehr Urach. Nach Abschluss der Beratungen dankte ausdrücklich Ortsvorsteher Martin Schneider der Verwaltung und dem Gremium für die Entscheidung, in diesem Jahr das 51 Jahre alte Fahrzeug zu ersetzen, dies sei ein „Highlight“ für Urach.

Nach Abschluss dieser Beratungen wurde die Haushaltssatzung für 2017 beschlossen mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von rund 14,4 Millionen Euro. Auf den Verwaltungshaushalt entfallen dabei rund 11,5 Millionen, auf den Vermögenshaushalt rund 2,9 Millionen Euro. Eine Kreditaufnahme von 900 000 Euro ist vorgesehen.

Nach diesen Beschlüssen machten sowohl Peter Hummel von den Freien Wählern wie Rüdiger Hirt von der CDU deutlich, dass inzwischen genügend über den Haushalt beraten worden sei. Beide verzichten auf das sonst übliche Statement in der nächsten Gemeinderatssitzung zum Gesamthaushalt.