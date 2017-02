Vöhrenbach Spielgemeinschaft zwischen Hammereisenbach und Vöhrenbach trägt Früchte

Sportvereinsvorsitzender Andreas Menzel spricht von einem aufregenden Jahr.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Vöhrenbach-Hammereisenbach (ket) Immer in Bewegung: Das lässt sich über die Aktivitäten des 322 Mitglieder zählenden Sportvereins Hammereisenbach und seine Abteilungen sagen. Vorsitzender Andreas Menzel sprach von einem aufregenden Jahr. Das zielte vor allem auf die Fußballer, die mangels Kader erstmals Ausschau nach einer Spielgemeinschaft halten mussten. Nach einem Treffen in Vöhrenbach kam man schneller ans Ziel als erwartet.

Über Geburtstage, Hochzeitjubiläen und Ereignisse außerhalb des Rasens berichtete Andreas Nock. Was sich auf dem Spielfeld abspielte, gab Heiko Martin preis. Die erste Mannschaft mit Trainer Franz Ratz stand vor dem Winter auf dem fünften Tabellenplatz. Heiko Martin, Betreuer der zweiten Mannschaft, konnte sogar von einem zweiten Platz seiner Schützlinge in der Versammlung berichten. Trotz mangelnder Chancenverwertungen schaffte die Neuner-Damenmannschaft einen zweiten Platz, bilanzierte Spielführerin Sabrina Kienzler die Fußball-Wettkämpfe. Mit Trainer Robin Weißer, Co-Trainer Carsten Willmann und Manager Bernhard Scherzinger gehen die Damen optimistisch in die kommende Hälfte.

Gabi Schreiber berichtete vom abwechslungsreichen Programm, das Franziska Kienzler und Birgit Iwan zusammenstellten. Aktiv seien auch die zwölf Frauen des Seniorenturnens, führte Bärbel Hummel aus. 35 Übungseinheiten in der Halle und einige Läufe in der Ortsumgebung, verbunden mit gemütlichem Einkehren, festigten die Kameradschaft.

Über den seit 25 Jahren bestehenden Lauftreff informierte Renate Kaltenbach. 39 Laufbegeisterte gehören zu dieser Runde, hauptsächlich Nordic Walking wurde 22 Mal trainiert. Für das gesellige Wohl bei allen Abteilungen sorgten Runden-, Weihnachts- und Geburtstagsfeiern. Emil Willmann legte die Finanzen offen, konnte aber den Vorjahresbestand nicht halten.

Vorsitzender Menzel berichtete zum Thema Jugendabteilung von einem Schreiben des Landratsamtes, in dem nach dem polizeilichen Führungszeugnis für Betreuer gefragt wurde. Da es jedoch in Hammereisenbach kein Kinderturnen und auch seit längerem keine Jugendmannschaft mehr gibt, wurde mehrheitlich die Auflösung dieser Abteilung beschlossen.

Dankesworte an Menzel und sein Team sprach Bürgermeister Robert Strumberger bei der Entlastung aus. Dem Stadtoberhaupt gefiel es besonders, dass gut mit Vöhrenbach zusammengearbeitet wird und man sich um unbegleitete Flüchtlinge kümmerte. Bei den Wahlen wurden Vorsitzender Andreas Menzel, die stellvertretende Kassiererin Regina Honeck, Schriftführer Andreas Nock und der aktive Beisitzer Robin Weisser im Amt bestätigt. Menzel, der es in zwei Jahren auf insgesamt 14 Jahren Vorsitz bringt, kündigte an, dass er dann nicht mehr kandidiere.