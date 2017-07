Vöhrenbach Spaß am Wasser  auch ohne Badehose

Der Badetag am Linacher Stausee fällt kühlt aus – doch es herrscht reger Betrieb, auch ohne brütende Hitze.

Vöhrenbach – Pech für den ersten Badetag 2017 am Linacher Stausee: Die notwendigen 20 Grad Außentemperatur wurden bei den widrigen Wetterverhältnissen nicht erreicht. Damit war es kein offizieller Badetag. Auch die DLRG war wegen der niedrigen Temperaturen nicht gekommen, wie bereits im Vorfeld angekündigt war. Bei gutem Wetter hätte sie für die Sicherheit der Stausee-Nutzer gesorgt. Am Nachmittag war das Wetter aber trotzdem einigermaßen angenehm, und entsprechend rege war der Besuch rund um den Stausee.

Auch wenn nicht offiziell gebadet wurde, der Förderverein „Krone“ aus Vöhrenbach übernahm trotzdem die Bewirtung der Besucher. Und den ganzen Nachmittag über herrschte hier reger Betrieb. Dabei war scheinbar das Wasser nicht einmal so kalt, wie man vermutet hätte. Ein unerschrockener Schwimmer nutzte sogar die Gelegenheit, den ganzen See der Länge nach zu durchschwimmen. Und auch einige wenige Wasserfreunde waren mit ihren Booten auf dem See unterwegs und hatten offensichtlich ihren Spaß.

Die meisten Besucher ließen es aber bei einem Spaziergang auf dem Uferweg oder der Dammkrone bewenden, hier herrschte reger Betrieb. Und sehr gut angenommen wurde von den Besuchern auch die Möglichkeit, am ehemaligen Gasthaus Talsperre auf der Terrasse Platz zu nehmen und sich vom Förderverein „Krone“ bewirten zu lassen. Ganz bewusst hatte der Verein ein etwas anderes Angebot gewählt. Neben Kaffee und Kuchen gab es vor allem ein Hausmacher-Vesper, das bei den Besuchern sehr gut ankam.

Mit insgesamt zwölf Helfern war der Förderverein aktiv, wie der Vorsitzende Hermann Dotter erläuterte. Es sei auf jeden Fall eine gute Gelegenheit gewesen, die Vereinskasse etwas aufzubessern. Ein Dank des Fördervereins galt dabei ausdrücklich auch dem Haus-Besitzer Odin Jäger, der nicht nur die Terrasse, sondern auch die Infrastruktur wie Strom und Wasser kostenlos zur Verfügung stellte. Und den Besuchern auf der Terrasse gefiel es offensichtlich sehr gut.

Noch zweimal ist ein offizieller Badetag am Stausee geplant: am kommenden Sonntag, 30. Juli, und noch einmal 14 Tage später am Sonntag, 14. August. Auch da gilt, dass bei Temperaturen über 20 Grad von 12 bis 18 Uhr der Bade- und Bootsbetrieb von der DLRG Vöhrenbach überwacht wird. Außerdem besteht, ebenfalls mindestens 20 Grad vorausgesetzt, die Möglichkeit, Stand-Up-Paddelbretter auszuleihen. Möglicherweise gibt es vor Ort eine Anleitung zur Nutzung. Bei den nächsten beiden Terminen bei hoffentlich sommerlichen Temperaturen wird der FC Vöhrenbach für die Bewirtung der Besucher am Gasthaus Talsperre sorgen. Odin Jäger würde es sehr begrüßen, wenn auch an den anderen Wochenenden im Sommer auf der Gasthof-Terrasse eine Bewirtung durch Vereine stattfinden würde, wie er sagte. Interessierte Vereine könnten sich bei ihm melden.