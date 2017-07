Vöhrenbach Sonntag ist Badetag  Rathaus erlaubt Abkühlung im Linachsee

Der Linacher Stausee wird an drei Sonntag in diesem Sommer zum Baden und zum Wassersport frei gegeben. Es gibt außerdem die Gelegenheit zum Paddeln und es wird bewirtet.

Wie die Stadtverwaltung am Freitag mitgeteilt hat, wird am 23. Juli, 30. Juli und 13. August bei sonnigem Wetter und ab 20 Grad Außentemperatur von 12 bis 18 Uhr die Möglichkeit geboten, den Linachsee offiziell zum Baden, Schwimmen oder Befahren mit nicht motorisierten Wasserfahrzeugen zu nutzen. Die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) wird an diesen Sonntagen die Badeaufsicht übernehmen. Die Wasserqualität ist laut Befund des Gesundheitsamtes Villingen-Schwenningen einwandfrei, sodass dem Badespaß nichts entgegensteht. Außerdem wird auch wieder eine Bewirtung über einen Kiosk bei der Gaststätte Talsperre erfolgen. Vertreter zweier Vöhrenbacher Vereine haben zugesagt, die Bewirtung zu übernehmen und neben Getränken auch einfache Speisen zum Verzehr anzubieten. Eine mobile WC-Anlage wird während dieser Zeit zur Benutzung zur Verfügung stehen. Den Badenden werden Stand-Up-Paddelbretter (Bild) zum Ausleihen zur Verfügung gestellt. Voraussichtlich wird sogar jemand da sein, der die Benutzung der Bretter für diejenigen erläutert, die diese ausprobieren wollen, kündigt das Rathaus an.