Vöhrenbach Schuften am anderen Ende der Welt ist gar nicht so einfach

Schuften am anderen Ende der Welt ist gar nicht so einfach

Die Vöhrenbacherin Verena Schätzle berichtet im Ochsen über ihre Reise durch Neuseeland.

Freiheit, Abenteuer und fremde Kulturen kennen lernen — viele junge Menschen träumen von einer solchen prägenden Erfahrung, bevor der Ernst des Lebens losgeht, das Studium oder die Ausbildung beginnt. Verena Schätzle aus Vöhrenbach erfüllte sich diesen Traum.

Sie startete im November 2015 ein halbes Jahr zum „Work & Travel“ (Arbeiten und Reisen) nach Neuseeland. Bei ihrem Bildervortrag im Gasthof zum Ochsen erklärte die 20-Jährige den rund 50 Zuhörern Wissenswertes rund um das Work-und-Travel–Programm, zu Neuseeland und Samoa und zeigte beeindruckende Bilder und Videos.

„Das Work-and-Travel-Visum gilt für ein Jahr in neun Ländern“, erklärte sie. Mit einer Bekannten aus Stuttgart flog sie über Singapur nach Auckland in Neuseeland, wo sie alles Organisatorische regelten. So kauften sie ein Auto, eröffneten ein Bankkonto und beantragten eine Steuernummer, denn sie wollten nicht nur reisen, sondern auch arbeiten. Und dann ging es los: geschlafen wurde im Auto, geduscht in Schwimmbädern oder am Strand und Fish und Chips gehörte schon bald zu ihren Lieblingsessen.

Sie erkundeten die vielfältigen Landschaften Neuseelands und die indigene Kultur der Maori. Sie schwammen mit Delfinen, sahen unzählige Robben und Seehunde und sogar Pinguine und Albatrosse. Und egal, ob bei waghalsigen Abseilaktionen, beim Rafting oder bei langen Wanderungen, nicht selten waren ihr Mut und ihre Ausdauer auf die Probe gestellt. So auch bei ihrer Arbeit im Weinanbaugebiet, wo sie für fünf Wochen bei 40 Grad acht Stunden täglich Blätter an den Weinreben entfernten. „Wir wurden ziemlich ausgenutzt und an manchen Tagen bekamen wir nicht mal den Mindestlohn“, erzählt sie.

Ihre Erfahrung beim „Woofing“, Arbeiten für Kost und Logis in Öko-Projekten, war dagegen besser. Hier halfen sie einer Familie, die ihre vier Kinder selbst unterrichtete, beim Haushalt. Generell würde Verena Schätzle nach ihren Erfahrungen jedoch eher dazu raten, im Vorfeld genügend Geld zu verdienen und dann die Reise in vollen Zügen zu genießen.