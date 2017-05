Vöhrenbach Saure Leberle aus Vöhrenbach kennt man bald auf den Philippinen

Gastschüler Ruben Mascarinas probiert sich durch die heimische Küche bei seinem Aufenthalt bei Familie Ketterer im "Ochsen".

Vöhrenbach (hjk) Immer wieder gibt es bei Rita und Klaus Ketterer im Vöhrenbacher „Gasthof zum Ochsen“ junge Gäste, die sehr lange bleiben. Sie sind keine zahlenden Hotelgäste, das Ehepaar hat die jungen Leute im Zuge eines Austauschjahres aufgenommen. Vor etlichen Jahren war Tochter Maria Magdalena für ein Jahr in Chile. Die Organisation, über die sie damals dazu kam, ist der American Field Service (AFS) für interkulturelle Begegnungen. Diese Vereinigung wurde von amerikanischen Sanitätern der Weltkriege gegründet, weil sie der Ansicht waren, dass weitere Kriege verhindert würden, wenn sich junge Menschen unterschiedlicher Kulturkreise besser kennenlernen.

Wiewohl dieser hehre Gedanke nicht ganz in Erfüllung ging, gibt es diese Organisation noch immer – und sie fördert nach wie vor den interkulturellen Austausch. In diesem Jahr ist mit Ruben Mascarinas bereits der fünfte junge Mann bei den Ketterers für ein Jahr eingezogen. Er besucht tagsüber die zehnte Klasse des Otto-Hahn-Gymnasiums Furtwangen. Der 17-Jährige Philippino findet die deutsche Schule und Kultur „sehr interessant“, obwohl er als Baptist zumindest in dieser Hinsicht allein auf weiter Flur steht.

„Eigentlich wollten wir stets nur als Notnagel solche Jugendliche aufnehmen, bei denen es in der ersten Gastfamilie nicht geklappt hat, die Chemie einfach nicht stimmte“, schmunzelt Rita Ketterer. Auch Ruben kam eigentlich nur deshalb „vorläufig“ zu den Ketterers. „Bei ihm hatten wir aber sofort das Gefühl, dass es passt“, strahlt Rita Ketterer. Und ihr Mann freut sich besonders darüber, dass er immer bereit ist, auch alles zu probieren, was die Küche im „Ochsen“ so hergibt: „Sogar Kutteln und saure Leberle hat er probiert.“ Kutteln habe er gar nicht so schlecht gefunden, einzig die Leberle waren ihm zu sauer. „Bei uns gibt es zu jedem Essen Reis, das ist auf den Philippinen nicht anders als in den übrigen asiatischen Ländern“, schildert Ruben die Essgewohnheiten seines Heimatlandes.

In der Schule wie auch bei seinen Gasteltern fühlt er sich aufgehoben, obwohl es gleich am Anfang Probleme mit der Ausländerbehörde gab. „Irgendwie hat es mit dem Schulwechsel kleine Probleme mit seinem Visum gegeben, weil wir offensichtlich irgendetwas falsch gemacht haben“, schmunzelt Gastschwester Maria Magdalena. Sie ist häufig Ansprechpartner für Ruben, vor allem, als seine Gasteltern einige Wochen Urlaub machten.

Wenn er für sich sein will, dann zeichnet Ruben. Obwohl er das noch nicht allzu lange macht, ist der 17-Jährige ein ausgezeichneter Porträtzeichner. In den letzten Wochen seines Aufenthalts in Deutschland wollen die Gasteltern und auch die Gastschwester ihm noch einiges in seinem Gastland zeigen. „Es ist hier wirklich schön, es gibt viele Dinge, die ich daheim nicht gekannt habe. Trotzdem freue ich mich auch wieder auf Zuhause, vor allem auf meine Familie und meine Freunde“, betont der junge Philippino im Gespräch mit unserer Zeitung. Ende Juni wird er seine Familie im fernen Asien dann endlich wieder sehen.

Das Programm

Der American Field Service (AFS) ist ein gemeinnütziger Verein für Jugendaustausch und interkulturelles Lernen. Die Organisation arbeitet ehrenamtlich und ist Träger der freien Jugendhilfe. Das Ziel von AFS ist es, die Entwicklung von interkulturellen Kompetenzen zu fördern und weltweit in über 50 Ländern Toleranz und Völkerverständigung zu unterstützen. Neben dem Schüler- und Gastfamilienprogramm bietet AFS die Teilnahme an Global-Prep-Ferienprogrammen und Freiwilligendiensten im sozialen, kulturellen und ökologischen Bereich sowie interkulturelle Trainingsmaßnahmen an. Die von AFS entwickelten und Programme wurden von den Vereinten Nationen ausgezeichnet. Weitere Informationen gibt es bei Helena Dyck in Villingen unter Mobiltelefon (01577) 0 25 53 58 sowie bei www.afs.de. „Wir suchen für die Schüler, die bald kommen sollen, gerne auch wieder Gastfamilien“, betonen die AFS-Komitee-Mitglieder im Gespräch mit unserer Zeitung.