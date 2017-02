Vöhrenbach Riesenspaß in Reimen

Fünf Gruppen ziehen beim Moritaten-Wettbewerb durch die Vöhrenbacher Lokale.

Vöhrenbach (ral) Mit lustigen Moritaten zogen am Sonntagnachmittag fünf Gruppen durch die närrischen Lokale. Im voll besetzten Stadtcafé unterhielten außerdem die Symbadischen Senfoniker die Zuschauer zwischen den Auftritten, sodass es dem Publikum nicht langweilig wurde. Antal Szegö, Sven Schätzle und Stephan Haase phantasierten in ihrer multi-medialen Männer-Moritat über ihren Wunsch-Gemeinderat und sahen beispielsweise Rita vom Ochsen beim Damenboxen oder Gunda Kleiser als die Frau vom Kaiser. „Wenn des so wär in der Tat, wär des en schöner Gemeinderat“, so der Refrain, und das Publikum sang kräftig mit.

Die Gruppe von Rüdiger Hirt und Carola Hug besang im Anschluss den gelben Postfrosch und sorgte schon allein durch die Zusammensetzungen von Doppel-, Dreifach- oder auch Vierfachwörtern für viele Lacher. Die Voppichler-Schwestern gaben als Heilpraktikerinnen die wichtigsten Heilmethoden zum Besten, sodass jeder Arztbesuch vermieden werden kann, während Martin Mahler sich mit seiner Gruppe der Kamikaze-Fahrt von Fabian Schätzle auf dem Bäckerei-Lieferwagen annahm. Maria-Magdalena Ketterer, Lisa Buchholz, Patrizia Dotter und Dorothea Lehmann machten sich als Prinzessinnen ihre eigenen Reime auf Eckard Fallers Enteis-Aktion und ernteten damit viel Applaus.