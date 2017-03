Vöhrenbach Polka trifft bei Konzert in der Festhalle auf Gaudi

Polka trifft bei Konzert in der Festhalle auf Gaudi

Polka, Walzer, Jazz – so groß ist die Bandbreite bei einem musikalischen Gaudiabend in Vöhrenbach.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Am Samstag, 8. April, heißt es in der Festhalle Vöhrenbach „Polka trifft Gaudi“. Die Sepples Musikanten spielen böhmisch-mährische Blasmusik, die Symbadischen Senfoniker (im Bild) spielen Walzer, Rock und Jazz. Karten im Vorverkauf für sechs Euro bei Sparkasse und BFT-Tankstelle Vöhrenbach, für acht Euro an der Abendkasse. Einlass: 19 Uhr, Beginn: 20 Uhr. Bild: Veranstalter