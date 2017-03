Vöhrenbach Neue Bushaltestelle in Urach wird gebaut

4000 Euro als Fördermittel sind schon zugesagt. Der Ortschaftsrat genehmigt auch ettliche andere Bauvorhaben.

Vöhrenbach-Urach – Zu einer möglichen Bedarfshaltestelle beim „Bierhäusle“ informierte Ortsvorsteher Martin Schneider in der jüngsten Sitzung des Ortschaftsrates, dass diese Angelegenheit durch das Landratsamt geprüft werde. In die Tat umgesetzt wird dagegen die Erneuerung der maroden Bushaltestelle beim "Rössle". Hier bereitet vor allem der immer wieder instabile Untergrund Probleme. Die ganze Maßnahme mit neuem Buswartehäuschen steht bereits mit Genehmigungsvermerk über 12 000 Euro im Vöhrenbacher Haushalt. 4000 Euro an Fördermitteln sind dafür zugesagt worden.

Zufrieden mit kommenden Bauvorhaben im Ort zeigte sich Schneider. Ernst Winterhalder vom Gasthaus "Kalte Herberge" stellte den Antrag, zwei separate Dachgauben an der Südseite zusammenzuführen. Einstimmig befürworteten die Ortschaftsräte Ulrich Kleiser, Roland Willmann, Martina Bärmann, Alexander Pahling und Josef Kuss den Zusammenschluss. Weil dieser sich direkt über dem Eingang zur Wirtschaft befinde, könne sogar die Gefahr durch herunterfallende Eiszapfen vermindert werden, meinten die Ortschaftsräte.

Zustimmung gab es für einen Holzschuppen bei der Villa Stelzer. Die Eigentümer Juliane und Marco König möchten einen zehn mal sieben Meter großen Holzschuppen erstellen, um Platz für verschiedene Gerätschaften zu haben. Gedacht ist auch an die Haltung einiger Hühner im Holzschopf. Ortsvorsteher Schneider wusste dazu, dass an dieser Stelle schon einmal im Jahre 1977 ein Schuppen stand, der jedoch zwei Jahre später wieder abgerissen wurde. Das damalige Fundament, das mit Erde zugedeckt war, ist jedoch noch einwandfrei. Deshalb stehe einem neuen Schuppen nichts im Wege.

Gute Kunde gibt es für die neue Bühne im Gemeindesaal. Ursprünglich war gedacht, diese in zwei Schritten und aufgeteilt in zwei Jahren zu installieren. Nun ist man mit dem Lieferanten in Verhandlung, dass die Bühne komplett in diesem Jahr aufgebaut wird und die zweite Hälfte des Bühnenpreises erst im nächsten Jahr verrechnet wird.

Zum verkauften Pfarrhaus führte der Ortsvorsteher aus, dass der neue Eigentümer zwei Ferienwohnungen einrichten wird. Positiv bemerkte Schneider, dass durch den Verkauf des Pfarrhauses kaum Parkplätze bei Veranstaltungen im Dorfgemeinschaftshaus wegfallen.