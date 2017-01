Vöhrenbach Narrenkinder wollen Häs gleich anbehalten

Bei den Kleinsten der Burgzunft sitzen auch schon die richtigen Tanzschritte.

Vöhrenbach-Hammereisenbach (pdo) Die kleinsten Narren der Burgzunft Hammereisenbach sind eingekleidet. Bei der Häsausgabe hatte Kostümwartin Regina Honeck alle Hände voll zu tun, und man darf sich auf viele kleine Burgnarren freuen, die bei den Umzügen für ein schönes Bild sorgen werden.

Kamen die einen voller Euphorie zur Häsausgabe, so trauten sich die anderen erst nach einer Weile in Kittel oder Hose zu schlüpfen. Am Ende präsentierten sich die Kinder und Jugendlichen stolz den Eltern und wollten teilweise ihre Narrenkleider gar nicht mehr ausziehen.

Gleich am nächsten Tag traf man sich wieder, denn Jugendvertreterin Fabiola Augello hatte zur ersten Narrentanzprobe eingeladen. Nicht nur bei den örtlichen Veranstaltungen, sondern auch beim Kindernarrentreff in Unterkirnach am Samstag, 4. Februar, werden die Burgnarren ihren Brauchtumstanz vor großer Kulisse aufführen.

Mit einer Bastalaktion rund um die Narrenfigur und gemeinsamem Pizzaessen endete der Tag für die jungen Narren. Jetzt können es alle kaum noch erwarten, bis endlich die Fasnet beginnt.