Vöhrenbach Mehr Spaß für Kinder im Vöhrenbacher Schwimmi

Der Förderverein will den Kinderbereich ausbauen und sich am neuen Planschbecken beteiligen – und der ganz große Traum ist ein großes Wasser-Spielgerät.

Vöhrenbach – Ein wichtiges Stück Lebensqualität für die kleine Stadt Vöhrenbach stellt das Freibad Schwimmi dar. Und hier ist seit 2005 der Förderverein Schwimmsport in Vöhrenbach darum bemüht, dieses Bad zu erhalten und auch attraktiver zu machen. Mithilfe dieses Vereinswettbewerbes will der Förderverein den Bereich für die Kinder im Schwimmi noch deutlich aufwerten: zum einen geht es um die Verbesserung des Spielplatzes, zum anderen will man sich auch an der Neugestaltung des Planschbeckens beteiligen.

Erst kürzlich hat die Stadt Vöhrenbach aus dem Entwicklungsprogramm ländlicher Raum eine Förderung von 124 000 Euro bekommen, um den Kinderbereich mit dem Planschbecken komplett neu zu gestalten. Diese Förderung ist sozusagen die offizielle Bestätigung dafür, dass dieses Projekt der Schwimmbadförderung für Vöhrenbach wirklich förderungswürdig ist. Und der Förderverein Schwimmsport will genau in diesem Bereich unterstützend mit dabei sein.

Dabei hat er im Laufe der Jahre schon wichtige Beiträge geleistet mit der Verlegung des Spielplatzes, der Ergänzung mit einer Matschanlage, dem Bau eines Holzstegs am Planschbecken sowie mit dem Bau eines Bolzplatzes und eines Volleyballfeldes. Ein besonderer Kraftakt war schließlich die Einrichtung einer Küche, die inzwischen regelmäßig zusammen mit dem Kiosk vom Förderverein während der Badesaison betrieben wird. Dies alles ist ein Beleg dafür, dass diese Investitionen und das Engagement des Fördervereins auf Dauer angelegt sind, um das Freibad in der Stadt Vöhrenbach auch für die nächste Generation zu erhalten.

Und nun will der Förderverein gerade auch mit Mitteln, die er sich vom Vereinswettbewerb erhofft, den Spielplatz noch erweitern und verbessern. Dabei ist dieser Bereich bereits jetzt die wohl am stärksten frequentierte Spielmöglichkeit im Schwimmi. Auch bei nicht immer sommerlichen Temperaturen können die Kinder hier ihre Zeit verbringen. Ein großer Sandkasten mit Matschplatz, eine Nestschaukel, Rutsche und Wippe laden zum Spielen ein, während die Eltern in Sichtweite am Kiosk eine Tasse Kaffee genießen.

Doch nicht nur der Spielplatz soll erweitert werden. Eben hat die Stadt Vöhrenbach damit begonnen, den Bereich rund ums Planschbecken komplett zu erneuern und zu einer attraktiven Spielfläche zu machen. Nachdem der Zuschuss nun tatsächlich genehmigt wurde, beginnen aktuelle Planungen, damit bereits im Herbst gleich mit dem Bau begonnen werden kann. Und auch hier will der Förderverein seinen Teil dazu beitragen. Gedacht ist hier beispielsweise an ein Spielgerät mit verschiedenen Spritzmöglichkeiten für die Kinder. Dabei sind die Pläne des Fördervereins sehr ehrgeizig. Um alle Ideen realisieren zu können, würde der Förderverein die stolze Summe von 25 000 Euro benötigen.

Der Förderverein

Der Förderverein Schwimmsport Vöhrenbach wurde 2005 gegründet, um die Stadt bei der Gestaltung und Pflege des Schwimmbades zu unterstützen. Der Verein hat rund 450 Mitglieder. Geschäftsführender Vorstand ist Antje Ketterer. Der Verein kümmert sich um das Aufstellen sämtlicher Spielgeräte auf dem Spielplatz, hilft bei Reparaturen im Schwimmi und bei der Grünpflege. Veranstaltet werden beispielsweise Pool-Party und Volleyballturnier.