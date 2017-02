Vöhrenbach Masken und Moritatensänger in Vöhrenbach

Narrenfahrplan für die Fasnet verspricht Abwechslung. Anmeldungen für Maskenlauf und Umzugsprämierung noch möglich.

Vöhrenbach – In Vöhrenbach geht es Schlag auf Schlag närrisch weiter: Am Fasnet-Samschdig, 25. Februar, beginnt um 20 Uhr in der Festhalle der Preismaskenball. Für musikalische Unterhaltung zwischen und nach den Programmpunkten sorgt die Gruppe The Melodys mit Live-Musik.

Um 20.30 Uhr beginnen der eigentliche Maskenlauf der originellen und schönen Einzelmasken sowie die mit Spannung erwarteten Tanzaufführungen. Zuvor bestreitet das Prinzenpaar den Eröffnungstanz. Die Saalveranstaltung steht in diesem Jahr unter dem Motto „Zauberwald“. Bis jetzt sind bereits elf Programmpunkte, darunter auch auswärtige Gruppen, bekannt. Weitere Gruppen und Einzelmasken, die sich der Jury aus Prinzenpaar und Beisitzern präsentieren wollen, sind willkommen und können sich auch noch spontan am Abend anmelden, wie die Veranstalter mitteilen.

Ausgefeilte Licht- und Tontechnik ist vorhanden, für das leibliche Wohl ist gesorgt, die Bars in der unteren und oberen Festhalle sind geöffnet. Karten sind an der Abendkasse erhältlich. Der Moritaten-Wettbewerb in allen närrischen Lokalen beginnt am Fasnet-Sunndig, 26. Februar, um 15 Uhr. Seit einigen Jahren pflegen die Narren am Sonntagnachmittag diesen wiederbelebten Brauch. Die Sänger ziehen von Lokal zu Lokal, um ihre schaurig-schönen Geschichten, umrahmt mit Bildern, zum Besten zu geben. Ab 18.30 Uhr findet die Prämierung aller Moritaten im „Stadtcafé Stiller“ statt.

Zuvor, währenddessen und zum Abschluss unterhalten die Symbadischen Senfoniker zusätzlich in großer Besetzung. Am Fasnet-Mendig startet um 14.30 Uhr der große Umzug, anschließend ist Barbetrieb und Bewirtung in der Festhalle bei musikalischer Unterhaltung durch den Musikverein Urach. Umzugsprämierung ist um 18 Uhr ebenfalls in der Festhalle. Auch hier liegt bereits eine große Anzahl an Anmeldungen vor. Weitere Gruppen seien auch hier herzlich willkommen, heißt es weiter.

Anmeldungen für den Preismaskenball sowie den Umzug können auch vorab unter postfach@heimatgilde-frohsinn.de erfolgen, so die Veranstalter.