Vöhrenbach-Hammereisenbach Magnolienbaum blüht im Bregtal

Ein ungewöhnlicher Anblick im Schwarzwald: blühende Magnolien.

Der Klimawandel macht sich immer mehr bemerkbar. Nicht nur an den Daten der Wetterstationen, sondern auch in der Natur. Dass ein Magnolienbaum im Bregtal blüht, das ist wirklich eine Rarität. Darüber freut sich die Hammereisenbacherin Mina Joachimsthaler in der Bahnhofstraße besonders. Als kleiner Strauch aus dem Wiesental kam diese Magnolie vor 20 Jahren nach Hammereisenbach. Doch erst in den letzten Jahren blüht er immer mehr, erzählt die stolze Besitzerin. Passend zur bevorstehenden Osterzeit wurde der blühende Baum jetzt noch mit farbigen Eiern geschmückt. Bild: Ketterer