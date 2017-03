Vöhrenbach Liturgie und leckere Küche in Vöhrenbach

Das Bildungswerk Vöhrenbach lädt zu Veranstaltungen ein. Die Bandbreite reicht vom Kochkurs bis zum Konzert.

Das Bildungswerk Vöhrenbach lädt im März zu verschiedenen Veranstaltungen ein. „Unser neues Gotteslob“ mit Pfarrer Martin Schäuble und Annette Ruf ist Thema der Abende am 7. und 21. März sowie am 4. April in der Kirche St. Martin und im Pfarrzentrum Krone. Beginn ist jeweils um 19 Uhr. Am 7. März und 4. April geht es ums Beten, am 21. März ums Singen.

Ein Vortrag von Hauswirtschafterin Birgit Schwarzmeier zum Thema, wie man im eigenen Haushalt nachhaltig wirtschaftet, wird am Donnerstag, 9. März, angeboten. Beginn ist um 19.30 Uhr im Pfarrzentrum Krone. Ein Konzert „Bruder Martinus“ mit Siegfried Fietz findet am Samstag, 25. März, in der Festhalle Tuningen statt. Ein Bus fährt von Vöhrenbach um 18 Uhr am Rathaus ab. Anmeldung ist bis 10. März erforderlich bei Elvira Sieber, Telefon 07727/71 88.

Ein Kochkurs „Leckere Hackfleischküche“ wird am Dienstag, 21. März, ab 18.30 Uhr in der Schulküche der Josef-Hebting-Schule angeboten. Annegret Rißler-Winker hat neue Rezepte im Gepäck, und man lernt ungewohnte Kombinationen kennen. Anmeldung ist erforderlich bis Montag, 13. März, bei Hedy Zierow, Telefon 07727/14 28. Am Mittwoch, 15. März, erzählen Sieglinde und Reinhard Kaltenbach von ihren 154 Wandertagen auf einem der längsten Fernwanderwege der USA, dem Appalachian Trail. Beginn ist um 19.30 Uhr im Pfarrzentrum Krone. Am Donnerstag, 30. März, gibt Verena Schätzle unter dem Thema „Neuseeland und Samoa“ einen Einblick in die Welt eines Work and Travellers ebenso wie in die Vielfalt Neuseelands. Der Vortrag beginnt um 19.30 Uhr im Gasthaus „Ochsen“. Nähere Informationen zu den Veranstaltungen gibt es im Programmheft des Bildungswerkes Vöhrenbach.