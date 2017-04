Vöhrenbach Linacher Staumauer geht ordentlich ins Geld

Das Bauwerk ist der Stolz des Ortes, doch die jüngste Sicherheitsüberprüfung kostet eine halbe Million Euro. In zehn Jahren könnte diese Summer komplett an Vöhrenbach hängen bleiben.

Vöhrenbach – Derzeit läuft die vertiefte Sicherheitsüberprüfung für die Linachtalsperre. Laut DIN-Vorschrift ist diese Untersuchung alle zehn Jahre nötig. Vorgenommen wird diese Untersuchung durch das Institut für Wasser- und Umweltsystemmodellierung an der Universität Stuttgart. Von dort war in der jüngsten Gemeinderatssitzung Professor Silke Wieprecht zu Gast.

Die Untersuchungen sind inzwischen schon relativ weit fortgeschritten. In einigen Monaten müsste der Abschlussbericht erstellt werden können. Zur Überwachung der Staumauer nach der DIN-Vorschrift gehörten drei Bereiche. Zum einen gelte es, während des laufenden Betriebs Daten und Messungen zu erfassen. Der zweite Bereich seien die Sicherheitsberichte, bei denen zum einen Ergebnisse ausgewertet und bewertet und zum anderen besondere Ereignisse dokumentiert werden. Schließlich müsse alle zehn Jahre eine vertiefte Sicherheitsüberprüfung stattfinden.

Diese Überprüfung sei sehr vielschichtig. Überprüft werde zum einen der Bereich rund um den Wasserzufluss, der Abfluss und auch das Verhalten bei Hochwasser, beispielsweise die Maximale Höhe des Wasserspiegels. In einem zweiten Gutachten werde der Beton auf seinen Zustand und eventuelle Veränderungen untersucht. Im Bereich der Geologie werde der Baugrund in Augenschein genommen. Dazu gehöre auch die Bewertung der Gefährdung durch ein Erdbeben.

Ein weiteres Gutachten überprüfe den so genannten Stahlwasserbau und Parameter wie den Wasserabfluss. Schließlich werde die Talsperre genau vermessen, um Veränderungen festzustellen, die Menge des versickerten Wassers überprüft und ähnliches mehr. Grundsätzlich gehe es darum, die Standsicherheit des Bauwerks und die Sicherheit des Standortes zu überprüfen sowie die entsprechenden Wasser-Parameter.

Aus diesem allen werde die Universität eine Risikoanalyse erstellen und vermutlich auch feststellen, dass die Talsperre weiterhin ohne Probleme betrieben werden kann, so Wieprecht.

Allerdings gebe es eine ganze Reihe von Punkten, wo kleinere Veränderungen oder zusätzliche Messungen notwendig seien. So werden zwar Werte wie die Stauhöhe oder Abfluss jede Stunde gemessen. Diese Werte würden aber nach zwei Jahren wieder gelöscht. Für die Überprüfung alle zehn Jahre stünden nur die letzten beiden Jahre zur Verfügung. Daher sollen die Daten künftig auf Dauer konserviert werden.

Ebenso sei es wichtig, dass man künftig direkt auf Erdbeben reagieren könne, unter anderem mit einer genauen Untersuchung der Staumauer. Das funktioniere nur, wenn die Betreiber direkt über einen Erdbeben-Warndienst informiert werden. Ein weiterer wichtiger Parameter sei der Temperaturunterschied zwischen Wasser und Luft. Hier müsse künftig nicht nur die Luft-, sondern auch die Wasser-Temperatur in verschiedenen Tiefen regelmäßig kontrolliert werden.

Frage der Kosten

Verärgert zeigte sich Stadtrat Peter Hummel über die DIN- Vorschrift. Sie sei nur mit hohen Kosten für die jeweilige Überprüfung alle zehn Jahre zu erfüllen, was Hummel als „Strafe“ für den Betreiber einer Talsperre bezeichnete. Bei einem Wohnhaus werde auch nicht alle zehn Jahre die Standfestigkeit überprüft. Diesmal habe noch das Land die Kosten zum großen Teil übernommen, aber wie sieht es in zehn Jahren aus? Silke Wieprecht zog zum Vergleich die Tüv-Untersuchung für ein Fahrzeug heran, die man alle zwei Jahre bezahlen muss. Auch eine Talsperre stelle ein Risiko dar und müsse zur Sicherheit der Bewohner immer wieder untersucht werden. Ähnliche Vorschriften, so Robert Strumberger, gelten auch für andere Bauwerke, etwa bei Schulen.