Vöhrenbach-Hammereisenbach/Hüfingen Letzte Einblicke in den Lebenslauf

Letzte Einblicke in den Lebenslauf

Die Ausstellung „Lebenslauf – neue Skulpturen und Zeichnungen“ anlässlich des 80. Geburtstages des Hammereisenbacher Bildhauers Wolfgang Kleiser in Hüfingen endet am kommenden Sonntag.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Die Schau wird dann letztmals im Stadtmuseum für Kunst und Geschichte Hüfingen zu sehen sein. Wolfgang Kleiser wird um 15 Uhr noch einmal selbst durch seine umfassende Werkschau führen, die hauptsächlich in den letzten fünf Jahren entstandene Arbeiten zeigt.

Der Künstler wurde 1936 in Urach im Schwarzwald geboren. Nach der im Jahre 1950 begonnenen Holzbildhauerlehre in der heimischen Werkstatt seines Vaters Augustin Kleiser und anschließenden Gesellenjahren wurde er Schüler des akademischen Bildhauers Franz Spiegelhalter in Freiburg und legte im Jahre 1960 seine Meisterprüfung ab. Seit 1972 arbeitet er freischaffend.

Seit über sechs Jahrzehnten fokussiert Kleiser insbesondere den Werkstoff Holz. Fasziniert von der Unterschiedlichkeit und dem Variantenreichtum seines bevorzugten Materials gewinnt er seine Skulpturen sowohl aus rohem, unbehandeltem und eigens für sein Schaffen ausgewähltem Holz, aber häufig auch aus alten Eichenbalken, die stets ihre eigene Geschichte in das jeweilige Werk mit einbringen. Auch Plastiken aus Ton, eigenständig und den Holzskulpturen ebenbürtig, werden im Stadtmuseum Hüfingen zu sehen sein.

Ergänzt werden Wolfgang Kleisers bildhauerische Arbeiten durch eine weitere Werkgruppe: Tuschezeichnungen – ebenfalls zumeist atelierfrisch und in gewohnter Charakteristik Geschichten aus dem Leben erzählend.

Führung und Künstlergespräch beginnen am Sonntag, 8. Januar, um 15 Uhr. Führungen und Workshops für Kinder/Jugendliche auf Anfrage im Stadtmuseum Hüfingen, Nikolausgässle 1, 78183 Hüfingen, Telefon 0771/8 96 84 79 und 0172/721 07 78. Geöffnet sonntags von 14 bis 17 Uhr sowie nach Vereinbarung

Weitere Informationen unter: www.stadtmuseumhuefingen.de