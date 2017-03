Leistungsabzeichen fest im Blick

Die Bläserjugend Hammereisenbach blickt auf eines reges Jahr und freut sich, den Hauptverein aktiv zu unterstützen.

Vöhrenbach (isa) Die beiden Vorsitzenden der Bläserjugend Hammereisenbach, Mirjam Elsässer und Katharina Mai, eröffneten die 14. Hauptversammlung im Gasthaus Zum Hammer. Auf 15 erfolgreiche Jahre kann die Bläserjugend im Musikverein in diesem Jahr zurückblicken. 21 der 28 aktiven Mitglieder unterstützen bereits den Musikverein. Animiert durch die Schnupperprobe, konnten zwei Zöglinge gewonnen werden. Gut vorbereitet von ihrer Dirigentin Bianca Willmann werden sich am Samstag, 25. März, sechs junge Musiker der Prüfung zum Jungmusikerleistungsabzeichen des Blasmusikverbandes in Bronze in Bonndorf stellen.

Sie alle haben im letzten Jahr das Juniorabzeichen mit Erfolg abgelegt. Es sind dies Yannik Straub, Pascal Straub, Sarah Mayer, Emy Schuler, Joelle Glauch und Marie Wichmann. Simon Kleiser, Mirjam Elsässer und Nadine Elsässer bereiten sich auf die theoretische Prüfung zum silbernen Leistungsabzeichen vor.

Ortsvorsteher Peter Hummel lobte die rege Aktivität der Jugend besonders auch im kameradschaftlichen Bereich. Zur Nachfolgerin der scheidenden Kassiererin Ann-Kathrin Willmann wurde einstimmig per Akklamation Fabiola Augello gewählt. Die Schriftführerin Saskia Willmann berichtete von einem regen Vereinsjahr. Vor allem im kameradschaftlichen Bereich habe man sehr viel unternommen. Höhepunkte waren die Winterrocknacht und der Glühweinzauber.

Auf die jährliche Weihnachtsfeier der Bruderhaus-Diakonie freuen sich vor allem auch die Bewohner. Die vor drei Jahren von Manuela Honeck ins Leben gerufene Trommelgruppe erfreut sich dort großer Beliebtheit. Ein Ausflug nach Albstadt ins Badkap und zum Schlittschuhlaufen in VS-Schwenningen sind nur einige der vielen Unternehmungen, welche bei den Jungmusikerinnen und Jungmusikern großen Anklang fanden.

Der Termin für den zweiten Glühweinzauber steht schon fest: Am 2. Dezember darf sich die Hammereisenbacher Bevölkerung wieder auf dieses Event freuen.