Langenbacher Wehr stärkt die Tageseinsatzbereitschaft

Die Floriansjünger sind ein wichtiger Baustein im Gesamtkonzept der Vöhrenbacher Feuerwehr.

Vöhrenbach – Zur 78. Hauptversamlung begrüßte der Langenbacher Abteilungskommandant Wilfried Kreuz auch Bürgermeister Robert Strumberger, Ortsvorsteher Helmut Ruf und etliche Orts- und Stadträte. Ebenso nahm Gesamtkommandant Ralf Heizmann mit seinen Stellvertretern Oliver Schrenk und Fred Heinze teil. Kreuz freute sich über den gestiegenen Probenbesuch von nun 86 Prozent.

Insgesamt hatte die Wehr im Berichtsjahr 89 Antritte, davon waren 16 Abteilungsproben und weitere vier Proben mit den Kameraden aus den anderen drei Abteilungen. Die 19 aktiven Wehrmänner der Abteilung Langenbach wurden zu sieben Einsätzen gerufen. Mehrere Kameraden besuchten Lehrgänge auf Kreisebene und in der benachbarten Schweiz.

Abteilungskommandant Kreuz konnte sieben Kameraden befördern. Zum Feuerwehrmann wurden Daniel Kreuz, Manuel Kreuz und Christian Hummel befördert. Die Beförderung zum Oberfeuerwehrmann nahmen Patrick Heine, Stefan Günter, Urban Günter und Florian Scherzinger entgegen.

Mit einem Geschenk bedanke sich Kreuz bei seinem Stellvertreter Edgar Schwörer und bei seinem Vorgänger Hubert Thoma. Schwörer und Thoma werden kommende Woche bei der Hauptversammlung der Gesamtwehr für 25 beziehungsweise 40 Jahre aktive Mitgliedschaft geehrt. Bürgermeister Robert Strumberger und Ortsvorsteher Helmut Ruf freuen sich über die gute Zusammenarbeit innerhalb der Führung und den Abteilungen. Lob gab es für das neu erkennbare Konzept der Gesamtwehr und die Fünf-Jahresplanung, in der die Abteilung Langenbach eine feste Größe mit klaren Aufgaben ist.

Wenn er die jungen Feuerwehrmänner in allen Abteilungen sehe, die sich für den Dienst am Nächsten einsetzten, könne er beruhigt in die Zukunft blicken, so Strumberger. Bürgermeister wie auch Ortsvorsteher Ruf bedankten sich bei allen Wehrmännern für die Einsatzbereitschaft das ganze Jahr über. Gesamtkommandant Ralf Heizmann erläuterte seine Änderungen in der Alarm- und Ausrücke-Ordnung. Mit neuen Aufgaben betraut, wird die Abteilung Langenbach abhängig vom Alarmstichwort künftig tagsüber zwischen 6 und 18 Uhr zusätzlich zu den Kameraden der Abteilung Vöhrenbach mit- und nicht mehr erst nachalarmiert. Eine der neuen taktischen Aufgaben für die Langenbacher Kameraden ist die Wasserversorgung der Abteilung Vöhrenbach, die im Brandfall mit ihren wasserführenden Fahrzeugen direkt an die Einsatzstelle fährt und dort dann gebunden ist.

Dafür wurden eigens im letzten Jahr die Bachsperren „Watergate“ beschafft, die auch bei Niedrigwasser genügend zur Entnahme anstauen. Eindrucksvoll konnte diese Vorgehensweise bei einem gemeldeten Wohnungsbrand in der Hagenreutestraße demonstriert werden, wo die Kameraden aus Langenbach innerhalb kurzer Zeit eine stabile Löschwasserversorgung aufgebaut hatten.

Zusätzlich stehen tagsüber weitere Atemschutzgeräteträger in der Abteilung Langenbach zur Verfügung. Die Kameraden und ihre Gerätschaften werden je nach Einsatzauftrag benötigt. Daher gelte es künftig, diese Ressource auch zu nutzen, so Heizmann.