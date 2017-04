Vöhrenbach Kontrollierter Abbrand von Reisighaufen sorgt für Großeinsatz

Zu zwei gemeldeten Bränden im Wald bei Hammereisenbach musste die Feuerwehr Vöhrenbach am Donnerstag ausrücken.

Nach bislang vorliegenden Informationen meldeten Anrufer gegen 11 Uhr, dass es im an der Landstraße in Richtung Wolterdingen brennen würde. Der gemeldete Flächenbrand konnte – nach Rücksprache mit dem ortsfremden Anrufer – schließlich an der Landstraße Richtung Eisenbach entdeckt werden. Nach Angaben der Feuerwehr handelte es sich um ein kontrolliertes und bei der Leitstelle Freiburg angemeldetes Reisigfeuer. Nach Rücksprache mit dem Waldbesitzer konnte die Einsatzstelle an die zuständige Feuerwehr aus dem Nachbarlandkreis übergeben werden.Mit dem Stichwort „Waldbrand“ alarmierte die Leitstelle Schwarzwald-Baar am Donnerstagabend gegen 21.30 Uhr die Feuerwehr Vöhrenbach inklusive der Führungsgruppe C Bretal. An der Einsatzstelle angekommen konnte jedoch schnell Entwarnung gegeben werden. Bei dem Brand handelte es sich – wie bereits am Vormittag - um den gemeldeten Abbrand von Reisig. Zwar war der Brand nicht außer Kontrolle geraten, jedoch betonte die Feuerwehr, dass auch bei angemeldeten Feuern, die tagsüber zulässig sind, ein nächtliches Abbrennen nicht erlaubt ist. Das Feuer wurde mit einem beistehenden Bagger abgedeckt und gelöscht. Anschließend übergab man die Einsatzstelle erneut den Kameraden aus Eisenbach.Insgesamt kamen am Abend zehn Fahrzeuge von den Feuerwehren Vöhrenbach, Hammereisenbach, Furtwangen, Gütenbach, Eisenbach und Bubenbach zum Einsatz. Allerdings konnte die Führungsgruppe Bregtal bereits auf der Anfahrt wieder abdrehen. Die Landstraße musste für die Dauer des Einsatzes gesperrt werden.