Vöhrenbach Konfirmation in Vöhrenbach für fünf Jugendliche

Die Heranwachsenden werden feierlich in die evangelische Kirchengemeinde aufgenommen.

Vöhrenbach/Furtwangen (hei) Nachdem am Sonntag eine Woche zuvor bereits fünf Jugendliche in der evangelischen Pfarrkirche in Furtwangen konfirmiert worden waren (wir berichteten), folgte jetzt in der evangelischen Kirchengemeinde Furtwangen-Gütenbach-Vöhrenbach die Konfirmation in Vöhrenbach. Auch hier wurden fünf Jugendliche durch Pfarrer Lutz Bauer konfirmiert und damit voll in die Gemeinde aufgenommen.

Nachdem schon die Vorbereitung auf die Konfirmation gemeinsam für die Jugendlichen der ganzen Kirchengemeinde im Bregtal stattfand, waren natürlich auch bei den Gottesdiensten die Themen weitgehend gleich. Auch in Vöhrenbach gab es die Abendmahlfeier zum Thema Freiheit. Am Sonntag fand, musikalisch umrahmt vom Kirchenchor, der eigentliche Gottesdienst zur Konfirmation statt, in dessen Rahmen Pfarrer Bauer den Jugendlichen zur Segnung die Hände auflegte. Auch die Gedanken in der Predigt waren ähnlich wie eine Woche zuvor für die Furtwanger Jugendlichen. Pfarrer Bauer wies darauf hin, wie wichtig es gerade für junge Menschen sei, dass sie entdecken, welche Möglichkeiten der Glauben bietet, um mit den Wagnissen während des Lebens sinnvoll umzugehen.

„Wie kommen wir auch durch düstere Zeiten, ohne am Leben zu verzweifeln?“, fragte Pfarrer Bauer die Jugendlichen. Echte und verlässliche Widerstandsfähigkeit schenke hier gerade der Glaube an einen liebenden Gott. Und in diesem Zusammenhang sei die Konfirmation in der Entwicklung hin zu einem erwachsenen Glauben ein wichtiger Schritt.

Etwas mehr Glück mit dem Wetter als ihre Partner in der Furtwanger Gemeinde hatten die Vöhrenbacher Jugendlichen. Denn in Furtwangen hatte das sonst traditionelle Platzkonzert zur Gratulation wegen des Regens nicht stattfinden können. In Vöhrenbach war es aber dann trocken und eine ganze Gruppe der Stadtkapelle unter der Leitung von Dirigent Bernd Brugger spielte dann nach dem Ende des Gottesdienstes vor der evangelischen Kirche zu diesem für die Jugendlichen besonderen Festtag auf.