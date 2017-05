Vöhrenbach Kinder aus Tschernobyl suchen in Vöhrenbach eine Wochenend-Bleibe

Der Verein „Hilfe nach Tschernobyl“ sucht erneut Gastfamilien auf Zeit für Wochenenden zu Beginn der Sommerferien.

Vöhrenbach (cha) Den Erlös des Fahrradmarkts spendete die Gruppe des Weltladens dem Verein „Hilfe nach Tschernobyl“ in Vöhrenbach. Thomas Biehler überreichte 425 Euro an die Initiatoren Verena Schafranski und Fred Heinze, die herzlich dankten. Ein langes Gespräch schloss sich an.

Auch in diesem Jahr kommen Ende Juli 20 Kinder aus der weißrussischen Region, um sich drei Wochen lang im Schwarzwald zu erholen. Die Kinder zwischen zehn und zwölf Jahren wohnen im IB-Haus – früher Don-Bosco-Heim – in Furtwangen, an den Wochenenden sind sie in Familien zu Gast. Und da gibt es einige Lücken. Die Initiatoren suchen noch einige Familien, die an drei Wochenenden Kinder aufnehmen.

Im übrigen gibt es seit Jahren ein gut eingespieltes Team, zum Beispiel helfen rund 20 Leute, die Gäste zu verköstigen. Die Kinder werden vom radiologischen Zentrum untersucht und es zeigt sich immer wieder, dass nach drei Wochen im Schwarzwald Kraft und Vitalität um rund 25 Prozent gestiegen sind. Der Vöhrenbacher Verein fährt einmal jährlich mit einem Hilfstransport nach Weißrussland, erstes Ziel ist die Kreisstadt Gomel. Es ist eine lange Reise, die Region ist rund 5000 Kilometer entfernt. Hingebracht wird Kinderkleidung, auch Schuhe, Stoffe und Wolle sind gefragt. Im Laufe der Jahre sind zahlreiche Freundschaften entstanden.

Wer an den Wochenenden im Sommer ein Kind aufnehmen möchte, kann sich bei Verena Schafranski und Fred Heinze unter Telefon (0151) 58 84 77 44 informieren. Interessenten können auch eine E-Mail schicken an tschernobyl-voehrenbach@t-online.de.