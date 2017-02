Vöhrenbach Kienzlers stehen beim Ski-Club Urach auf dem Treppchen

Wintersportler haben alpine Vereinsmeisterschaften ausgetragen.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Vöhrenbach-Urach – Der Ski-Club Urach trug kürzlich seine alpinen Vereinsmeisterschaften aus. Bei absolut besten Wetter- und Pistenbedingungen gingen insgesamt 24 Teilnehmer am Sägenhoflift an den Start. In zwei Wertungsläufen galt es nun, die besten Rennläufer des Vereins zu ermitteln. Nach packenden Rennen standen mit Sabrina Kienzler, die auch die Tagesbestzeit fuhr, und Jan Kienzler, der als Jugendläufer auch sämtliche Herren hinter sich ließ, die neuen Vereinsmeister fest.

Weitere Ergebnisse: Klasse Kinder: 1. Rang Mirko Dotter, 2. Rang Leonie Kienzler, 3. Rang Alicia Glauch. In der Klasse der Schüler siegte Timo Dotter vor Kevin Kienzler und Marco Weißer. Als einzige Juniorin gewann Vanessa Kienzler ihre Klasse. Die Klasse der Damen gewann Sabrina Kienzler vor Karola Kienzler und Brunhilde Maier. Bei den Herren siegte Robin Weißer vor Patrick Kienzler und Dominik Maier.