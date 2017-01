Vöhrenbach Katholiken des Bregtals geht die Arbeit nicht aus

„Wir wollen eine lebendige Gemeinschaft sein, jeder ist willkommen und findet seinen Platz“ — so begrüßte die Pfarrgemeinderatsvorsitzende Denise Besenfelder die Gäste beim Neujahrsempfang der Seelsorgeeinheit Bregtal im Pfarrzentrum Krone. Zuvor hatte man sich bei einer Andacht in der Pfarrkirche getroffen, wo Pfarrer Martin Schäuble alle Haupt- und Ehrenamtlichen in sein Gebet einschloss.

Der Leiter der Seelsorgeeinheit, Pfarrer Paul Demmelmair, gab einen Überblick über bereits abgeschlossene und noch bevorstehende bauliche Aufgaben der Pfarrgemeinden. Allen voran die erfolgreiche Teilsanierung des Schuhpeterhauses in Furtwangen, wo es jetzt neue Büroräume für pastorale Aufgaben gibt. „Am Ende war es doch mehr Arbeit als gedacht“, so Demmelmair. Das Großprojekt Pfarrkirche St. Cyriak in Furtwangen sei mit der Innensanierung abgeschlossen. Jetzt fehle noch ein neuer Ambo, an der Orgel muss die Elektronik verändert werden und der Glockenstuhl werde noch erneuert.

Die Dacharbeiten an der Kirche Allerheiligen in Urach seien schnell vorangegangen. Das Pfarrhaus sei verkauft. Mit diesem Geld könne der Altarraum neu gestaltet werden. Nach der Außensanierung der St. Andreas Kirche in Neukirch stehe nun die Friedhofsgestaltung auf dem Plan. Auch das Bruderkirchle in Vöhrenbach wurde außen saniert. Bei der Stadtkirche St. Martin gebe es bauliche Probleme mit Beleuchtung, Elektrik und Glockenturm. „Hier sind wir noch über Jahre hinweg beschäftigt.“ Probleme mit dem Dach gibt es bei der Kirche St. Nikolaus in Schönenbach, ebenso ist ein Innenanstrich notwendig.

Das Pfarrhaus ist an die Stadt Furtwangen vermietet, hier sollten Flüchtlinge aus Syrien untergebracht werden. Die Kirche St. Katharina in Gütenbach ist soweit fertig, lediglich Reparaturen an Heizung und Orgel stehen bevor. Die Innensanierung für die Kirche St. Johann in Rohrbach sei beantragt, noch in diesem Jahr soll eine neue Heizung eingebaut werden.

Die Außensanierung an der Pfarrkirche St. Johann in Hammereisenbach soll in diesem Jahr beginnen, ein barrierefreier Zugang sei erwünscht. Pfarrer Demmelmair sagte, dass Pastoralreferent Michael Schlegel seine Aufgabe in der Seelsorgeeinheit Bregtal aufgeben werde. Neben der bisherigen Arbeit als Hochschulseelsorger in Furtwangen werde er nun auch in Freiburg an der Hochschule tätig sein. Bettina Schmid-Hönl von der Aktivistengruppe Brunnenfreunde berichtete über den aktuellen Stand des Brunnenprojekts in Kamerun. Viele Spenden seien eingegangen und bald sei der Herzenswunsch von Pfarrer Michel Mvondo Ndi erfüllt.