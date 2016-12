Vöhrenbach Jubilare sind für Firma reicher Schatz an Erfahrung

Die Vöhrenbacher Firma Dold Kaltfliess-Pressteile ehrt treue Mitarbeiter. Die Jubilare sind alle seit 25 Jahren im Betrieb.

Mitarbeiter zu würdigen, die ein Vierteljahrhundert, soviel wie eine Generation, im Unternehmen sind, das sei immer ein besonderer Moment, so Geschäftsführer Arnaud Louise-Alexandrine vom Vöhrenbacher Automobilzulieferer Dold Kaltfliesspressteile. In einer kleinen Feierstunde umriss Alexandrine was dieser Zeitabschnitt bedeutet.

Zu den Jubilaren, die alle 25 Jahre im Betrieb sind, sagte der Geschäftsführer: Diese Mitarbeiter haben Entwicklungen mitgemacht und an vielen Prozessen mitgewirkt. Mit ihrem Erfahrungsschatz helfen sie jeden Tag, dass die Kunden zufrieden beliefert werden können. Die Jubilare aus den einzelnen Abteilungen sind: Hasan Evren und Bülent Pehlivan, beide spanende Fertigung, Süleyman Bozoglu, Glüherei, Ute Schätzle, Betriebsmittelkonstruktion, Edmund Gress, Bonderei (Oberflächenbehandlung), Andreas Jung, Presserei, Ursula Welte, Qualitätssicherung, Jürgen Borho, Werkzeugbau und Werkzeugbauleiter Ümit Serdar.

Zum wirtschaftlichen Ausblick auf das kommende Jahr meinte Alexandrine, dass es ruhiger gegenüber 2016 werde. Man arbeite deshalb an einem Arbeitszeitmodell, das auf eine 35-Stundenwoche als Überbrückung ziele. Im Jahre 2018, das ist heute schon Fakt, sind jedoch etliche Neuteile bereits in Planung, die dann wieder für eine Auslastung der Produktion sorgen werden. Etliche ehrgeizige Projekte stünden an, wo jeder Mitarbeiter gefordert sein werde. „Wir setzen uns mit Teilen auseinander, die bisher noch nicht als Kaltfliesspressteile gefertigt wurden. Wir haben das Ziel, diese Teile zu produzieren, was uns wiederum einen Wettbewerbsvorteil bringen wird“, ergänzte Alexandrine.

An die Jubilare übergab der Geschäftsführer eine Ehrenurkunde der Industrie- und Handelskammer sowie ein Geldpräsent. Glückwünsche und Dankesworte äußerte auch der Betriebsratsvorsitzende Ralf Kleiser. Kleiser, der selbst schon 30 Jahre bei Dold ist, führte aus, dass man gerne langjährige Mitarbeiter beschäftige und von deren Wissen profitiere.

Dass in 25 Jahren nicht immer alles glatt laufen könne, bestätigte Kleiser auf Nachfrage. Der Betriebsratsvorsitzende meinte jedoch, in der Regel seien das kleinere Unstimmigkeiten und diese seien bisher meistens gemeinsam und unproblematisch gelöst worden. Kleiser, der auch Fälle aus anderen Unternehmen kennt, unterstrich, Dold sei diesbezüglich gut aufgestellt.