Hammereisenbach Jetzt wird die Mauer doch saniert

Überraschende Wendung: Die trockene Witterung begünstigt Reparaturarbeiten in Hammereisenbach.

Starke Regenfälle vor neun Monaten brachten eine Mauer am Hammerbach auf Höhe des Hauses Thomas King zum Einsturz. Auf der Prioritätenliste der Stadt Vöhrenbach lag eine Reparatur nicht ganz vorne. Noch vor ein paar Wochen hieß es im Hammereisenbacher Ortschaftsrat, dass die Reparatur wohl erst im neuen Jahr angegangen wird. Vorgesehen waren lediglich Sicherungsmaßnahmen, damit bei eventuell auftretendem Hochwasser weitere Schäden für die angrenzende Straßenbrücke vermieden werden. Jetzt wird seit ein paar Tagen doch an der Instandsetzung der Mauer gearbeitet. Die Firma K + W Bau aus Schonach hatte unvorhergesehen etwas Luft und machte sich in Abstimmung mit dem Bauamt der Stadt Vöhrenbach ans Werk. Was auch half: Der Hammerbach führt aufgrund der Trockenheit wenig Wasser und die Minustemperaturen halten sich im Rahmen. Die eingestürzte Mauer liegt noch im Bachbett und dient jetzt als Arbeitsplattform für den Minibagger.